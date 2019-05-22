Жінка знайшла дивний спосіб боротьби з менструальними болями

26-річна Язміна Джейд Адлер з Австралії знайшла альтернативний спосіб позбавлення болю в період менструації.

Про це повідомляє The Sun.

thesun.co.uk

Язміна збирає кров, використовуючи менструальную чашу, потім вона використовує її, розмазуючи по обличчю і губам.

thesun.co.uk

thesun.co.uk

Язміна практикує цей спосіб вже 10 місяців і стверджує, що він позбавив її дискомфорту і болю.

thesun.co.uk

Незважаючи на те, що Язміна відстоює позитивний ефект нової практики на її життя, вона розповіла, що піддалася жорсткій критиці в інтернеті.

Після публікації в соцмережах відеоролика з виконанням процедури Язміні довелося захищатися, заявивши, що вона не вимагає будь-кого це повторювати.

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