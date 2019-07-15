"Це – псевдоліки!" Франція припинить відшкодовувати лікування гомеопатією

У Франції з 2021 року припиняться відшкодування пацієнтам за гомеопатичне лікування.

Про це заявив французький уряд, виходячи з результатів великого національного дослідження, в якому вивчалася користь альтернативної медицини. Про це повідомляє Medical Хpress.

За словами міністра охорони здоров'я Агнес Бузін, відшкодування, що виплачується французьким соціальним забезпеченням, буде скорочено до 15% в 2020 році, а потім до нуля в 2021 році.

Національне управління охорони здоров'я Франції (HAS) прийшло до висновку, що гомеопатія не приносить ніякої користі, заявивши, що вона "не продемонструвала науково доведену ефективність, щоб виправдати відшкодування".

Ілюстрація

У Великобританії Національна служба охорони здоров'я (NHS) подібне рішення прийняла в 2017 році і припинила фінансування гомеопатичної допомоги.

Раніше MedOboz писав, що Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий план випуску антибіотиків в аптеках країни.

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