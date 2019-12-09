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/ Нетрадиційна медицина

"Чудесне зцілення": директор Інституту серця похвалився сеансом Кашпіровського

3.1т
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Директор Інституту серця Борис Тодуров розповів, що відомий психотерапевт Анатолій Кашпіровський нібито вилікував його від болю в спині за 5 хвилин.

Зізнання про "чудесне зцілення" кардіохірург зробив на своїй сторінці в Facebook, вихваляючись результатом (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тодуров постав у кадрі разом із Кашпіровським і розповів, як усе відбувалося. "За 5 хвилин зняв мені біль у спині, від якого я страждав протягом останнього місяця. Менезакоренілого скептика, важко чимось здивувати, але тут дійсно відбулося чудесне зцілення. Ось така приємна зустріч", – написав під відео Тодуров.

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Тодуров похвалився сеансом Кашпіровського

Тодуров похвалився сеансом Кашпіровського

Скріншот з відео

Він пояснив, що Кашпіровський приїхав до Інституту серця і за допомогою невеликої маніпуляції позбавив лікаря від неприємних відчуттів.

"На своєму досвіді, своєю власною спиною. Ось я стою, випростався, можу рухатися, хоча прийшов я сюди в напівзігнутому стані, тому що все боліло", – запевнив Тодуров.

У свою чергу Кашпіровський зазначив, що процедура, яку він застосував, повинна залишитися таємницею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодуров зажадав від уряду підвищити медикам зарплати.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Борис Тодуров
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Петрова Ольга
Петрова Ольга
ТОДУРОВ УЖЕ ОТ ДЕНЕГ ГОЛОВУ ПОТЕРЯЛ ---ВОРОЖЕЕВ ПОЗВАЛ В ПОДМОГУ , СТЫДОБА !!!!!!!!!!
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