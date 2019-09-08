Рятує від раку: з'ясувалися цілющі властивості популярного продукту

Імбир — спеція, яка має протизапальні властивості, а також може полегшувати біль і набряк.

Це антиоксидант, який нейтралізує шкідливі вільні радикали в організмі і може знизити ризик захворювання на рак. Про це пише Health & Human Research.

Основна причина, чому корінь цієї рослини так корисний, в складі під назвою гингерол.

Цілющі властивості імбиру pixabay.com

Пропонуємо вашій увазі 7 основних причин, чому варто їсти імбир.

Бореться з кислим рефлюксом

Кислий рефлюкс — це зворотний рух рідини щодо її нормального руху. Воно може виникати від їжі або просто через особливу анатомію людини.

Активні речовини імбиру використовують у ліках від кислотного рефлюксу.

Зменшує запалення по всьому тілу

Людям з хронічними запалюваннями, наприклад при артриті, імбир може полегшити біль.

Ця ж здатність робить імбир корисним для відновлення після травм усіх видів.

Цілющі властивості імбиру pixabay.com

Мінімізує ризик розвитку раку

Дослідження показали, що імбир вбиває ракові клітини яєчника швидше і безпечніше, ніж будь-які інші продукти або препарати.

Також вчені встановили, що імбир запобігає запалення кишечника, що є фактором ризику розвитку раку цього органу.

Покращує травлення

Імбир зменшує запалення в кишечнику і може заспокоїти нудоту. Це природний антибіотик, який може вбити шкідливі бактерії, що викликають розлад шлунка.

Цей продукт також сприяє стимулюванню слини, яка є невід'ємною частиною процесу травлення.

Полегшує головний біль

Протизапальні властивості імбиру також корисні при лікуванні головного болю. Імбир може запобігти головному болю, навіть мігрені.

Зменшує вагу

Імбир підтримує метаболізм. А це важливо, тому що інтенсивна дієта часто уповільнює його. Як тільки ваш метаболізм сповільнюється, ви, швидше за все, відновите втрачену вагу, як тільки припините дієту.

Полегшує біль м'язів

М'язовий біль часто виникає через фізичні вправи. Імбир може допомогти її зменшити, і скоротити тривалість загоєння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалася цілюща властивість найпопулярнішого осіннього продукту. Він може вберегти чоловіків середнього віку від раку передміхурової залози.

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