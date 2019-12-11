Ви часто забуваєте телефон, ключі і день народження подруг? Ось, буває, трапляється і зі мною теж. Пам'ять дівоча підводить.

А якщо не дівоча, а всього лише дитяча? Якщо ваш малюк не на належному рівні сприймає, обробляє, зберігає і відтворює інформацію, це і є – ознаки порушення пам'яті. У чому ж причина?

За статистикою, 9 з 10 новонароджених немовлят з'явилися на світ нелегким шляхом. Чи то це були затяжні пологи, то чи передчасні, можливо, неправильне положення або обвиття пуповиною, великий плід, а також відхилення в ході перинатального розвитку – всі ці фактори негативно впливають на формування і подальше функціонування міжнейронних зв'язків головного мозку. А, значить, і таку важливу людську опцію, як пам'ять.

Надалі, якщо запустити проблему, вона може вилитися в наступні симптоми:

нестійкість уваги, при цьому дитина не може сконцентруватися на предметі обговорення (не плутати просто з нудними уроками в школі);

ригідність, коли для того, щоб переключитися з однієї теми на іншу, дитині потрібно досить тривалий час (може, помічали і за собою – ви вже вдома, в капцях, а з голови ніяк не йде інформація з ранкових зборів).

Щоб уникнути подібних проблем, вчасно покажіть малюка фахівцеві. Остеопат вже на першому ж прийомі зможе оцінити рівень фізичного розвитку дитини, виявити відхилення у розвитку.

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Порушення пам'яті у дітей Pixabay

Подальша допомога не потребують лютих фармакологічних атак на організм, ін'єкцій або інших хворобливих процедур. М'яко і неінвазивної лікар гармонізує міофасціальну систему, усуне неправильне положення зв'язок і кісток.

Як наслідок, поліпшуються обмінні процеси в клітинах головного мозку, знижується внутрішньочерепний тиск. Завдяки такому впливу самопочуття дітей помітно поліпшується, проходить надмірне занепокоєння, зникає напруження м'язів. Після процедур діти помітно випереджають своїх ровесників в психомоторному розвитку, менше втомлюються і набагато краще засвоюють навчальний матеріал.

А ваша пам'ять вас не підводить?

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