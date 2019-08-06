Нетрадиційна медицина при раку молочної залози

Стандартна терапія раку молочної залози (РМЗ) може включати хірургічне втручання, хіміотерапію та променеву терапію. Нетрадиційні методи лікування також можуть допомогти людям впоратися з симптомами цієї онкопатології і побічними ефектами ліків, а також зміцнити захисні сили організму.

Багато людей вважають, що використання природних і додаткових методів лікування сприяє поліпшенню загального стану здоров'я і змушує їх відчувати активну участь в лікуванні раку.

Однак, хоча природні методи лікування можуть допомогти в підтримці стандартної терапії РМЗ, вони не можуть замінити її. Люди, які розглядають можливість використання цих методів лікування, повинні заздалегідь поговорити зі своїм лікарем.

Отже, які підходи часто використовуються.

Голковколювання

Акупунктура може полегшити нудоту і блювоту після хіміотерапії. Голковколювання включає в себе акуратне розміщення дуже тонких голок в певних точках тиску на шкірі. Дослідження показують, що цей процес може стимулювати мозок і нервову систему для зменшення болю.

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Масажна терапія

Масажна терапія – це процес ручної стимуляції тканин шкіри і м'язів. Багато людей кажуть, що це сприяє розслабленню, а також допомагає полегшити біль і неспокій, але наукові докази на підтримку цих тверджень обмежені. Незважаючи на це, лікарі можуть рекомендувати масаж як один з декількох підходів, які сприяють поліпшенню якості життя людини і зняттю стресу, тривожності, втоми та депресії.

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Тай Чі і Ци Гун

Обидві практики спрямовані на те, щоб рухати і врівноважувати природні енергії в тілі і приділяти особливу увагу диханню і медитації. Ці методи можуть допомогти зменшити стрес і біль, а також поліпшити мобільність і психічне здоров'я.

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Біоуправління

Це вид терапії, мета якого – навчити людей визначати і контролювати певні мимовільні аспекти тіла, такі як частота серцевих скорочень, кров'яний тиск і м'язове напруження. Під час сеансу біологічного зворотного зв'язку терапевт підключає людину до електричного пристрою, який забезпечує візуальні або слухові сигнали щоразу, коли в організмі відбуваються незначні фізіологічні зміни. Спостерігаючи за цими сигналами і реагуючи на них, людина намагається навчитися контролювати певні функції.

Рейкі

Альтернативна терапія, заснована на переконанні, що людина може використовувати свої руки для направлення енергії по всьому тілу, щоб сприяти зціленню. Рейкі не є заміною для медичного лікування.

Раціон харчування

Здорове, збалансоване харчування життєво важливо для загального стану здоров'я, а правильне харчування може допомогти підтримати організм під час лікування раку, зменшуючи втому від агресивних методів лікування.

Загальні поради щодо дієти включають в себе зменшення або обмеження:

продуктів з дуже високим вмістом жиру;

солоних продуктів;

копчених продуктів;

м'ясних напівфабрикатів.

Варто додати в свій раціон більше продуктів, багатих вітамінами і мінералами, таких як овочі, фрукти та інші цілісні продукти.

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Добавки

Деякі хворі на рак можуть отримати користь з трав'яних добавок, таких як зелений чай, куркума і ехінацея. Немає ніяких доказів того, що добавки допомагають лікувати рак. Деякі люди приймають їх, щоб спробувати зменшити специфічні симптоми захворювання або побічні ефекти лікування, такі як нудота або втрата апетиту.

Марихуана

Медичне використання каннабіса і його продуктів набирає популярність, почасти через зміни правил, що дозволяють проводити більше наукових досліджень про користь рослини. Ці сполуки можуть допомогти зменшити побічні ефекти хіміотерапії, такі як нудота і блювота.

Також є думка, що цілісна терапія знижує тривогу і інші пов'язані з психічним здоров'ям наслідки діагностики раку. До цих методів лікування відносяться:

медитація;

ароматерапія;

арт-терапія;

музична терапія;

танцювальна терапія.

Важливо пам'ятати, що альтернативні методи не рекомендовані в якості основного лікування РМЗ, але вони можуть допомогти в підтримці стандартного лікування.

Лікарі зазвичай рекомендують поєднання декількох методів лікування:

хірургія;

хіміотерапія;

радіаційна терапія;

імунотерапія;

гормональна терапія.

Стандартні методи лікування РМЗ не можна замінити нетрадиційними. Однак деякі з них можуть допомогти зменшити побічні ефекти ліків і підтримати тіло і розум людини під час лікування і відновлення. Пацієнти, які розглядають додаткові методи лікування, повинні спочатку поговорити зі своїм лікарем.

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