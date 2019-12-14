Народні методи лікування астми: лікарка-пульмонолог попередила про ризики

Народні методи лікування – такі як жалення бджолами чи інгаляції гарячою парою над каструлею з картоплею – можуть завдати шкоди хворим на бронхіальну астму.

Про це попередила лікарка-пульмонолог Вікторія Ялтонська в ефірі ObozTV. За її словами, в кращому випадку таке лікування не принесе ані шкоди, ані користі.

"З приводу лікування бджолами... У мене навіть ніби мороз шкірою. Бо в більшості випадків бронхіальної астми все-таки присутній алергічний компонент. А жало всіх комах – бджіл, віс та інших – містить не тільки алергени, а й активні прозапальні речовини (супутні запаленню. – Ред.)", – пояснила лікарка.

Вона зазначила, що якщо людину зі схильністю до алергії вкусить комаха, то в кращому випадку в результаті виникне місцева реакції. Також цілком імовірно, що у такого "пацієнта" почнеться напад нестачі повітря.

"Звичайно, можна пофілософствувати, що якщо людину покусають багато разів, у неї станеться викид всіх потрібних алергенів, антигенів і вона одужає... У цьому є частка правди. Але так грати з шансом, грати з життям – я не рекомендую категорично", – наголосила Ялтонська.

За її словами, також хворим на астму може завдати шкоди поширена домашня процедура "подихати над каструлькою вареної картоплі".

"Якщо людина відсунулася подалі від цього 100-градусного пара, то в кращому випадку ніяк не вплине. А насправді – погано. Слизова наших дихальних шляхів не пристосована зустрічати температуру такого рівня", – констатувала медичка.

Лікування бджолами може бути небезпечним healthline.com

Раніше OBOZREVATEL писав про незвичайні види алергії – серед них і смертельно небезпечна алергія на бджолину отруту, коли звичайний укус однієї бджоли може призвести до дуже тяжких наслідків.

Детальніше про причини, симптоми та лікування бронхіальної астми – читайте на MedOboz.

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