Кріотерапія: омолодження чи обмороження?

Кріотерапія всього тіла – популярна процедура в спа-салонах і оздоровчих центрах, почасти тому, що вона популярна серед спортсменів і знаменитостей. Крім прискорення одужання, люди, які просувають ідею піддавати себе впливу негативних температур, стверджують, що це може полегшити артрит, астму і занепокоєння і надати шкірі більш молодий вигляд.

Однак на сьогоднішній день жоден пристрій для кріотерапії всього тіла не схвалено FDA (Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США) як безпечний та ефективний метод лікування захворювань. Також даний метод лікування не рекомендує Американська академія дерматології.

Вплив на організм протягом 2-4 хвилин температури -93 °C або нижче може призвести до побічних ефектів (обмороження нижніх кінцівок), якщо не дотримуватися належних заходів обережності. У пристро\ не має верхньої стінки, це захищає голову, але піддає решту тіла впливу холодних температур. Для проходження процедури в центрах пропонують надіти захисне спорядження перед сеансом.

Ілюстрація

Де застосовується кріотерапія?

Низькі температури зазвичай використовуються для лікування гострих травм, таких як розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба, це запобігає розвитку вторинних травм, збору крові в тканинах. Перебування в камері знижує температуру вашого тіла, що при виході назовні забезпечує прискорення процесів загоєння або відновлення.

Які результати дослідження ефективності кріотерапії?

Результати неоднозначні. В одних кріотерапія всього тіла порівнювалася з пасивним відпочинком, без лікування, зануренням в холодну воду або іншими видами лікування. Вчені прийшли до висновку, що дані не були достатньо переконливими, щоб підтвердити використання кріотерапії всього тіла при м'язових болях після фізичного навантаження. Інші дослідники прийшли до висновку, що лікування може полегшити м'язові болі і допомогти відновити спортивні результати.

Які основні ризики?

Може статися пошкодження тканин, від легкого до обмороження. Це може бути небезпечно для людей з будь-яким станом, яке зменшує відчуття, такі як біль при діабетичній полінейропатії. Також люди з захворюваннями серця можуть піддаватися підвищеному ризику. Низькі температури можуть викликати болючі набряки, пухирі. Може з'явитися висип через травмування глибоких шарів шкіри і жирової тканини – холодний панікуліт.

Ілюстрація

Що якщо ви вирішите спробувати кріотерапію для спортивного відновлення?

Щоб використовувати цю процедуру з метою відновлення, потрібно спочатку проконсультуватися з лікарем. Ризики можуть бути нижче, якщо дотримуватися деяких запобіжних заходів. Переконайтеся, що поруч знаходиться обслуговуючий персонал, що він знайомий з вашою історією хвороби. Захисний одяг (шкарпетки, рукавички) повинні бути сухими.

Як виглядає обмороження і як його лікувати?

Обморожена шкіра холодна і оніміла, може виглядати червоною, білою, блакитно-білою або сірувато-жовтою. Залежно від того, наскільки сильно пошкодження, лікування може включати зігрівання шкіри у ванні з теплою водою, ліки від болю, видалення ушкодженої тканини для правильного загоєння, пероральні антибіотики для запобігання інфекції та гідромасажну терапію для прискорення загоєння. Під час зігрівання пацієнти можуть помітити печіння і набряк. У більш важких випадках обморожень наповнені рідиною пухирі можуть з'являтися через кілька годин або днів після зігрівання шкіри.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!