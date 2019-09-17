Аваков сказав, чому блокував легалізацію марихуани

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не підтримав ініціативу попереднього уряду легалізувати медичний канабіс через відсутність загального розуміння і документальної бази законопроєкту.

Відповідну його заяву поширила пресслужба МВС.

"Щодо питання медичного використання каннабісу. У нас на цю тему немає ні законодавчого забезпечення, ні процедури, ні філософії. Минулий уряд обговорювало його "з голосу", без єдиного документа. Я проголосував проти, тому що не зрозуміло, що пропонується. Якщо це питання знову буде порушено Міністерством охорони здоров'я, я буду блокувати до тих пір, поки ми не виробимо єдиний конструктивний підхід", – заявив він.

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На думку Авакова, це питання має обговорюватися професійно, за участю медиків, МВС і релігійних організацій.

"Для того, щоб розібратися, де є і червона лінія, за яку ми не можемо зайти, в тому числі з урахуванням взятих на себе Україною зобов'язань у рамках відповідних міжнародних договорів. І якщо ми в уряді прийдемо до цього питання, має обговорюватися саме загальне бачення", – пояснив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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