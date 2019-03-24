Разом із шкіркою і кісточками? З'ясувалося, який фруктовий сік найкорисніший

У деяких випадках переробка кісточок і шкірки фруктів піднімає корисність і поживність фруктових соків.

До такого висновку прийшли вчені. Вони використовували блендер, який назвали "екстрактором поживних речовин". На відміну від звичайних міксерів, він переробляє весь плід, передає ВВС.

Наприклад, основна частина фітонутрієнтів (біологічно активних речовин) у винограді міститься у кісточках, у той час як у м'якоті ягід їх дуже мало.

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А більша частина корисних сполук в апельсинах — у шкірці, яка при традиційному способі вичавки соку втрачається.

Ще один спосіб витягти максимум користі з фруктового соку — робити його зі зрілих плодів, вважає Роджер Клеменс, професор фармацевтичних наук із Університету Південної Каліфорнії.

Важливо мати на увазі й те, що різні методи отримання соку можуть бути більш-менш корисні у випадку з різними фруктами — просто через їх різні фізичні характеристики, пояснили вчені.

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