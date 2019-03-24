Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новини здоров'я

Разом із шкіркою і кісточками? З'ясувалося, який фруктовий сік найкорисніший

1.1тЧитати матеріал російською

У деяких випадках переробка кісточок і шкірки фруктів піднімає корисність і поживність фруктових соків.

До такого висновку прийшли вчені. Вони використовували блендер, який назвали "екстрактором поживних речовин". На відміну від звичайних міксерів, він переробляє весь плід, передає ВВС.

Наприклад, основна частина фітонутрієнтів (біологічно активних речовин) у винограді міститься у кісточках, у той час як у м'якоті ягід їх дуже мало.

Новини
У соках угледіли смертельну загрозу

Разом із шкіркою і кісточками? З'ясувалося, який фруктовий сік найкорисніший

А більша частина корисних сполук в апельсинах — у шкірці, яка при традиційному способі вичавки соку втрачається.

Ще один спосіб витягти максимум користі з фруктового соку — робити його зі зрілих плодів, вважає Роджер Клеменс, професор фармацевтичних наук із Університету Південної Каліфорнії.

Важливо мати на увазі й те, що різні методи отримання соку можуть бути більш-менш корисні у випадку з різними фруктами — просто через їх різні фізичні характеристики, пояснили вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали популярні дієти, які вбивають організм.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини