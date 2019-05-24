Раннє старіння і сліпота: Супрун назвала небезпеку кисневих коктейлів

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що кисневі коктейлі не приносять жодної користі і навіть можуть нашкодити здоров'ю.

За її словами, ідея про те, що кисень може всмоктуватися через шлунок – не більше, ніж легенда, придумана в Радянському Союзі. Чиновниця написала на своїй сторінці в Facebook, чим насправді є такі напої.

Так, Супрун зазначила, що надмірна кількість кисню шкодить людині, оскільки вона еволюціонувала саме для того, щоб дихати повітрям із 20% кисню.

Кисневі коктейлі 4allwomen.ru

"Його кількість у нашому організмі не повинна підвищуватися. Інакше набирають обертів вільнорадикальні ланцюгові реакції, старіння, пошкодження клітинних мембран і ДНК", – попередила в. о. міністра.

Вона також розвінчала головні міфи про хвалені коктейлі.

"Посилене надходження кисню не приведе до посиленого руйнування підшкірного жиру, наприклад. Для цього треба більше витрачати енергії", – написала Супрун.

Додаткове надходження кисню, за її словами, потрібно, наприклад, пацієнтам із гострою зупинкою дихання. І тільки за допомогою медичної апаратури.

"Навіть недоношеним дітям надлишок кисню буде шкодити і навіть викликати порушення зору, як трапилося зі Стіві Вондером", – зазначила чиновниця.

"Ми не можемо дихати шлунком або кишечником. Ми дихаємо легенями, в яких завдяки значній різниці в тиску вуглекислий газ від'єднується від гемоглобіну еритроцитів, а на його місце приєднується кисень", – пояснила вона.

Кисневий коктейль Dnepr.com

Кисень, за поясненнями Супрун, – токсичний для організму газ і він не переміщується кров'ю у вигляді вільної молекули, а переноситься гемоглобіном або залізовмісниими ферментами.

В.о. міністра зазначила, що навіть якби людина навчилася "дихати" шлунком, від цього все одно не було б сенсу.

"В одному літрі коктейлю в кращому випадку буде 100-150 міліграмів кисню. За добу ми вдихаємо 550 літрів чистого кисню, або вдихаємо 4 літри в хвилину. По суті – замість двох літрів кисневого коктейлю ви можете просто зробити три глибокі вдихи", – зробила Супрун висновок про їх бездієвість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла про особливості вживання вітамінів групи В, уколи яких можуть врятувати життя людині. За її словами, від сирої риби і суші краще відмовитися.

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