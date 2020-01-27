Рак заразний? Канадські вчені висунули незвичайну гіпотезу

Онкологічні та деякі інші неінфекційні хвороби можуть передаватися від людини до людини.

Крім раку, це також стосується ожиріння, серцево-судинних захворювань і діабету. Таку гіпотезу висунули вчені з Канадського інституту перспективних досліджень (CIFAR). Результати їхньої наукової роботи опублікував німецький портал wize.life.

За словами дослідників, зараження можливе завдяки передачі мікробіома (мікрофлори) – сукупності безлічі мікроорганізмів, які містяться в тілі людини, зокрема на шкірі й у внутрішніх органах. До таких, зазначають вони, відносяться не тільки бактерії, але й грибки, а також різні віруси.

Канадські вчені вважають, що рак може передаватися від людини до людини

Під час свого наукового експерименту, вчені з'ясували, що мікробіом може передаватися іншим організмам при безпосередньому контакті або ж перебуванні в одному приміщенні. Ба більше, дослідники знайшли схожість мікрофлор кишечників у подружжя, яке проживає разом.

Так, мікробіом пацієнтів вони порівняли зі здоровими зразками і виявили значні зміни в нездоровій мікрофлорі. Водночас підкреслюється, що модифікований мікробіом може викликати захворювання у здоровому тілі.

Експеримент був проведений на мишах: дослідники перенесли кишковий мікробіом тварини з ожирінням на здорову. І в результаті здорова миша набрала вагу.

Зауважимо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), серцево-судинні захворювання і рак визначаються як "неінфекційні". Вважається, що вони виникають через генетичну схильність, спосіб життя людини і чинників навколишнього середовища.

Однак канадські вчені переконані, що їхня гіпотеза, в разі підтвердження, кардинально змінить погляд на охорону здоров'я в світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Великобританії знайшли спосіб дозволити медиками "налаштовувати" імунну систему людини проти злоякісних пухлин, що потенційно може відкрити шлях до створення універсальних ліків проти раку.

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