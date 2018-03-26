Рак і ожиріння: названі п'ять найнебезпечніших дешевих продуктів

Дешеві ковбаси, сосиски, напівфабрикати, тверді сири, рибні консерви і солодощі увійшли в п'ятірку найнебезпечніших продуктів, які викликають найнебезпечніші хвороби.

Журналісти "Фактів" на ICTV розповіли, чим небезпечні дешеві продукти.

Ковбаси і сосиски

Не можна купувати ковбасу і сосиски за 40 або 60 гривень за кілограм, адже оброблені м'ясні вироби - це отруйні канцерогени. А вони в свою чергу провокують рак. І це доведено Всесвітньою організацією охорони здоров'я, відзначають експерти.

"Найчастіше провокують рак товстого кишечника, прямої кишки, сечового міхура, підшлункової залози", - розповіла гастроентеролог Наталія Дяченко.

Напівфабрикати

У заморожених пельменях, варениках, млинцях і т.д. містяться трансжири, фосфати та інші небезпечні речовини. Ще - зберігають ці напівфабрикати як-небудь, тому можна отримати харчове отруєння.

Тверді сири

Технологи стверджують: за низькою ціною може бути тільки сирний продукт, у якому нуль молока, зате повно небезпечних трансжирів, а точніше - звичайного маргарину. Споживання таких псевдосирів може привести до печії, захворювань серцево-судинної системи і не тільки.

Рибні консерви

По-перше, дешеві зразки небезпечні тим, що важкі метали з банки можуть потрапити в саму рибу. А, по-друге, ні в якому разі не можна купувати акційні консерви, у яких закінчується термін зберігання. Ці продукти можуть викликати ботулізм - смертельну хворобу, яка лікується тільки в стаціонарі.

Дешеві солодощі

Усі дешеві солодощі з використанням пальмового кокосового масла замість вершкового масла, штучних барвників. Натуральні будуть дорожче.

"Вони викликають гіпертонічну хворобу, ожиріння печінки, призводять до цирозу печінки, підшлункової залози, ожиріння серця", - доповнює Наталя Дяченко.

Фахівці радять купувати дорогі і якісні продукти.

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