Рак, діабет та інфаркт: з'ясувалася нова небезпека недосипу

Здоровий сон допомагає боротися із зайвою вагою. При цьому його порушення можуть і зовсім привести до смерті.

Таку заяву зробили фахівці Європейського медичного інституту надмірної ваги (IMEO), розташованого в Мадриді, повідомляє "РИА Новости".

Коли людина спить менше, ніж передбачалося, організм намагається компенсувати енергетичний дисбаланс, збільшуючи вироблення греліну (гормону голоду) і скорочуючи концентрацію лептину (гормон, що регулює енергетичний обмін), пояснюють експерти.

При цьому вони звертають увагу на те, що короткий сон у ранньому віці підвищує ризик появи вже в дорослому віці таких захворювань як ожиріння, діабет, інфаркт, інсульт, а також деяких видів раку – у тому числі раку молочної залози і колоректального раку.

Новонароджені повинні спати від 14 до 17 годин, діти молодші п'яти років – по 10-13 годин, з п'яти років і до підліткового віку – від 9 до 11 годин, дорослим досить 7-9 годин сну.

Якщо через зміни часових поясів, нічних змін, стресу або безсоння сон такої тривалості неможливий, то фахівці радять спати по 20-30 хвилин вдень додатково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що сон відновлює пошкоджені ділянки ДНК, які накопичуються за час денної активності.

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