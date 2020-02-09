Рахунок на сотні тисяч: вчені передбачили пік епідемії коронавірусу

Поширення з Китаю нового типу коронавірусу, спалах якого вперше був зафіксований наприкінці грудня минулого року, досягне свого піка в другій половині лютого. І хворих до цього часу буде вже приблизно 500 тисяч осіб.
Такий висновок зробили вчені з Лондонської школи гігієни й дослідження тропічних хвороб, відтворивши математичну модель на основі даних про захворюваність в Ухані та провінції Хубей. Про їхнє дослідження пише Bloomberg.
"Ситуація досить невизначена, а тому точну дату назвати складно. Але, зважаючи на наявні дані, можна припустити, що на піку в Ухані захворіють щонайменше 5% жителів цього міста, тобто приблизно 500 тисяч осіб", – заявив один із авторів програми Адам Кухарський.
Спалах коронавірусу досягне свого піка в другій половині лютого
За словами вчених, офіційні дані про кількість заражених, згідно з якими в усьому світі захворіли понад 37 тисяч осіб, – сильно занижені. Наприклад, Мануель Баттегай із університету Базеля запевняє: через те, що в деяких інфікованих хвороба проходить у легкій формі, виявити її вдалося не у всіх.
За даними ВООЗ, серед пацієнтів, у яких був виявлений новий коронавірус, у критичному стані перебували 4,3%. А смертність становила приблизно 3%.
Однак дослідники вказують на інші цифри: якщо вважати, що значна кількість людей перехворіла в дуже легкій формі, то смертність буде значно нижчою, ніж 1%.
"Вирішальними стануть найближчі два тижні, оскільки в цей період стане зрозуміло, чи буде далі недуга поширюватися світом, чи карантинні заходи, вжиті китайським урядом, справді виявилися дієвими", – підкреслив Бенджамін Коулінг із університету Гонконгу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на неділю, 9 лютого, кількість заражених новим китайським коронавірусом у світі збільшилася до 37 549 осіб. Від захворювання померли 813 осіб, видужали – 2701.
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