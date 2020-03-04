Не дізнаєшся, поки не буде пізно: п'ять важких хвороб, які не мають симптомів

Буває, людина раптово дізнається, що серйозно хвора. Хвороба протікає непомітно, а потім, як грім серед ясного неба, заявляє про себе.

Які захворювання протікають без яскраво виражених симптомів — у нашому матеріалі.

Цим захворюванням страждають мільйони людей по всій планеті. Половина хворих спочатку навіть не знає про свій діагноз. Ранні стадії діабету II типу не мають яскраво виражених симптомів.

Цукровий діабет

Хвороба являє собою хронічне порушення обміну речовин. Це пов'язано з недостатністю інсуліну, відповідального за засвоєння цукру. Глюкоза не засвоюється організмом і накопичується в крові.

Типові симптоми:

надмірна спрага,

голод,

втрата ваги,

часте сечовипускання,

втома,

повільно гояться рани,

ослаблення зору.

При відсутності лікування можуть початися важкі ускладнення: діабетична кома, порушення зору, діабетична стопа, ниркова недостатність і серцево-судинні хвороби.

Ця хвороба спочатку малопомітна. Підшлункова залоза – невеликий орган, який бере участь у травленні і виділення гормонів. Симптоми пухлини схожі з проявом інших захворювань: болі у верхній частині живота, слабкість, озноб, втрата ваги й апетиту, нудота і блювота. Тому рак підшлункової діагностують занадто пізно.

Рак підшлункової залози.

Сучасна медицина поки не здатна ефективно лікувати цей вид онкології.

Це група захворювань печінки. Вірус гепатиту може бути присутнім в організмі протягом декількох років, не викликаючи при цьому жодних симптомів. У гепатиту С інкубація триває до 50 діб, але протікання інфекції може бути прихованим, без єдиної ознаки до найважчих пошкоджень печінки.

Хворий гепатитом

Першими симптомами при вірусних гепатитах може стати загальне нездужання. Такі прояви цілком можна списати на багато інших хвороб. А ось наявність пожовтіння шкіри й очних білків – це вже одна з характерних ознак гепатиту. Також, поряд із цим, симптоматика гепатиту включає в себе болі в правому боку, під ребрами, зміна кольору сечі і стулу, нудоту. Часто хвороба протікає на тлі підвищення температури.

Вірус імунодефіциту давно перестав бути долею груп ризику: наркоманів, повій і гомосексуалістів. Зараз він поширений і серед звичайних людей. Цьому сприяє безсимптомний початок перебігу недуги.

Вірус імунодефіциту людини

На другій стадії хвороба схожа на застуду: підвищення температури, збільшення лімфовузлів, біль у горлі. Найчастіше вірус передається через кров і статевим шляхом. У побуті зараження неможливе. Хвороба невиліковна, але завдяки ранній діагностиці та лікарській терапії людина може вести активний спосіб життя. Відсутність медичної допомоги призводить до сумних наслідків, настає СНІД.

Прояви хвороби носять змащенний характер, їх складно відрізнити від інших неврологічних симптомів. У деяких хворих вони і зовсім не проявляються.

Аневризма головного мозку

При цій патології судини головного мозку випинаються і здавлюють навколишні тканини. Необхідно звернення до лікаря, якщо дають знати про себе:

порушення і чутливості рук і ніг,

біль в очах,

оніміння обличча.

Головна небезпека захворювання в тому, що воно може закінчитися крововиливом у мозок. Уважне ставлення до свого здоров'я, раннє звернення до медиків допоможе зберегти здоров'я і активну життєву позицію.

Раніше кардіохірург Борис Тодуров розповів MedOboz, які ознаки "кричать" про те, що з серцем не все гаразд, і що вам необхідно терміново йти до лікаря.

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