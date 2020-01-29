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/ Пульмонологія

З'явився клон коронавирусу з Китаю: що тепер буде

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Австралійські вчені змогли першими створити копію нового коронавірусу 2019 nCoV з Китаю, який убив уже 6062 людини.

Про це повідомляє Всесвітня організації охорони здоров'я, передає BBC. Уточнюється, що дослідники з лабораторії в Мельбурні повідомили, що їм вдалося виростити клон вірусу 2019 nCoV.

Раніше їх китайські колеги поділилися послідовністю геному вірусу.

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Коронавірус з Китаю відтворили наново

Коронавірус з Китаю відтворили наново

Ілюстрація

За словами медиків, це серйозне досягнення, так як воно здатне змінити саму процедуру діагностики, наприклад, дати можливість виявити вірус у людей, у яких немає симптомів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше закордонні ЗМІ допустили, що спалах короновірусу 2019 nCoV міг статися після того, як при загадкових обставинах віруси з канадської лабораторії NML опинилися в Китаї.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Австралія
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