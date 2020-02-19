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/ Пульмонологія

У Китаї почалася евакуація українців. Відео з епіцентру коронавірусу

2.4т
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Усі громадяни України та інших країн, яких планують евакуювати до України спецрейсом авіакомпанії SkyUp, прибули в аеропорт охопленого епідемією коронавірусу китайського міста Ухань.

В евакуаційному списку опинилося 48 українців. Подробиці повідомили в посольстві країни в КНР та Монголії (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У відомстві зауважили, що в межах компетенції і на виконання рішення уряду зі свого боку завершили всі необхідні підготовчі заходи з вивезення людей.

Українці готуються до вильоту з Уханя

Українці готуються до вильоту з Уханя

Зазначається, що українці та громадяни інших країн, які зголосилися на евакуацію, прибули до посольства з найвіддаленіших куточків провінції Хубей.

Евакуація громадян України з Уханя

Евакуація громадян України з Уханя

china.mfa.gov.ua

Згодом всіх їх автобусами відвезли до терміналів міжнародного аеропорту Тяньхе (м. Ухань).

Евакуація громадян України з Уханя

Евакуація громадян України з Уханя

china.mfa.gov.ua

Там відповідно відбулася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс української авіакомпанії SkyUp, прибуття якого до України очікують уже вранці 20 лютого.

Також з’явилося відео, яке українці зняли перед реєстрацією на літак, що має відвезти їх додому.

"Перебуваємо біля третього виходу аеропорту Уханя. Так трапилося, що ми вимушені покинути місто. Але сподіваємося, що епідемія дуже швидко закінчиться. Китай бореться і ми теж з вами!" – прокоментував один із юнаків у кадрі.

Евакуація громадян України з Уханя

Евакуація громадян України з Уханя

china.mfa.gov.ua

Евакуація громадян України з Уханя

Евакуація громадян України з Уханя

china.mfa.gov.ua

Евакуація громадян України з Уханя

Евакуація громадян України з Уханя

china.mfa.gov.ua

Евакуація громадян України з Уханя

Евакуація громадян України з Уханя

china.mfa.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 лютого Україна планує літаком евакуювати своїх громадян із китайського міста Ухань і провінції Хубей, де придбала загрозливе поширення епідемія смертельного коронавірусу.

  • Зазначається, що літак, на якому евакуюють українців із Китаю, вранці 20 лютого приземлиться у Львівському аеропорту.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
Теги
літак вірус евакуація
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hunt andres
hunt andres
Вы расскажите лучше, где сажать будут прокаженных) Явно не в Борисполе. Тернопольский аэропорт отказывается, местные жители блокируют выезды из аэропорта.
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Гоша Злой
Гоша Злой
как то им не очень рады на родине, судя по протестам местных жителей вблизи санаториев....
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