З'явилися симптоми коронавірусу: Комаровський розповів, як діяти

В Україні на сьогоднішній день, згідно з офіційними даними, зафіксовано 16 підтверджених випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Тобто, кількість пацієнтів за останній тиждень збільшилася, і в зв'язку з цим виникає питання, як діяти в разі появи симптомів інфекції.

Лікар Євген Комаровський у себе в на Youtube-каналі закликає не робити зайвих "рухів".

"Якщо ви відчуваєте, що ви захворіли, і ви молода людина, у якої немає потенційного ризику – немає супутніх захворювань або імунодефіцитного стану, не треба нікуди бігти, не треба вибігати на вулицю і поширювати інфекцію. Залишати будинок з будь-якими симптомами може тільки людина з реальною дихальною недостатністю, задишкою, ускладненим диханням, яка потребує госпіталізації. Всі інші повинні сидіти по домівках", – підкреслює експерт.

За його словами, не має ніякого значення, позитивний у людини результат тесту на коронавірус або негативний. Якщо у людини ознаки ГРВІ (температура, нежить, кашель, чхання, біль у горлі), все, що необхідно зробити – це правильно лікувати ГРВІ: сидіти вдома, зволожувати і провітрювати приміщення, багато пити, не змушувати себе їсти, промивати ніс сольовими розчинами , приймати жарознижуючі засоби, якщо зовсім не під силу без них.

"Найголовніше питання в тому, чи є поруч з вами люди, які знаходяться в групі ризику, для яких ваша інфекція є потенційно небезпечною. А з вами ж все буде добре", - додав Комаровський.

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