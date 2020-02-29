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/ Пульмонологія

З'ясувалося, хто кидався на автобуси в Нових Санжарах

6.9т
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Однією зі зловмисниць, які закидали камінням автобуси з евакуйованими з Китаю, виявилася мати п'ятьох дітей з села під Новими Санжарами.

Жінка в бежевому пальті, яка раніше прославилася в скандальному відео, любить писати листи президенту і скаржитися в них на життя. Про це ТСН розповів голова сільради Руденківки, де намагалися зупинити колону з евакуйованими.

З'ясувалося, хто кидався на автобуси в Нових Санжарах

За його словами, він дуже добре знає двох найактивніших повсталих жінок. Одна з них уже приходила до нього за характеристикою для поліції, вибачалася і розкаялася. Іншу жінку після зіткнень він ще не бачив.

"Ці дві жінки, скажу так, від них можна було цього очікувати. Та, що в бежевому пальті, мати п'ятьох дітей. Любить писати листи президенту, в яких описує, яка вона бідна і нещасна. У другої двоє діток", – зазначив Сергій Головко.

З'ясувалося, хто кидався на автобуси в Нових Санжарах

При цьому місцеві жителі заявили, що не раз переглядали відео з події, проте нікого на ньому не впізнали. Вони засудили вчинок односельчан і пояснили це тим, що всі були налякані.

Місцева поліція від коментарів відмовилася. Там повідомили, що вже долучили гучне відео до матеріалів відкритої кримінальної справи.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережі з'явилося нове відео з протестів в Нових Санжарах на Полтавщині проти поселення в місцевому санаторії громадян, евакуйованих через коронавірус з Китаю.

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Читайте всі новини по темі "Протести в Нових Санжарах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну пусть жалуется на отца или отцов этих детей что у нее жизнь бедная,никто не рожать не заставлял,а вот то что она волнуется что бы дети не заболели так это нормально,чиновники ничего людям не поясняют действуют как хотят и молча так чего же они ожидали?с людьми нужно работать и работать на людей!на то вы и власть!!!
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Проросийская пропаганда, путинские подстилки и бросали камни
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Новиков Алек
Новиков Алек
детей продать на запад. улыбнуло -укра и так вся на западе батрачит и бесплатно
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