З'ясувалися небезпечні наслідки зараження коронавірусом

У деяких пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, функція легень може знизитися на 20-30%.

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Водночас ті, хто видужали, стають несприйнятливими до нового зараження СOVID-19, оскільки отримують до нього імунітет. Такого висновку дійшли вчені з Гонконгу, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що новий вірус зазвичай вражає нижні дихальні шляхи, а у більшості інфікованих спостерігається сухий кашель, задишка або пневмонія. Та китайські дослідники давно з'ясували, що до основних наслідків цього захворювання належить пошкодження легень.

Вважається, що повторні випадки зараження СOVID-19 серед колишніх пацієнтів вкрай малоймовірні

"У деяких пацієнтів після одужання функція легень може знизитися на 20-30 відсотків. Ще серед наслідків можливий фіброз легень", – заявив лікар Оуен Цанг Так-інь.

За його словами, з часом рубцева тканина може призвести до руйнування частини дихальних органів і ускладнити потрапляння кисню в кров. Так, колишній пацієнт може відчувати ознаки гіпоксемії у вигляді задишки під час фізичних навантажень. А легеневий фіброз може проявитися пізніше або ж навіть вилікуватися в разі своєчасного медичного втручання.

Медики зазначають, що імунна система хворих реагувала на патоген і продукувала необхідні антитіла. Тому вважається, що повторні випадки зараження СOVID-19 серед колишніх пацієнтів вкрай малоймовірні.

Зокрема, фахівці стверджують, що у перехворілих недуга минала в легкій або середній формі, або ж тому, що вони отримали якісну медичну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-пульмонологиня, терапевтка першої категорії Яна Умовіст зазначила, що якщо вірус COVID-19 потрапляє легені, він безперешкодно розмножується і порушує життєдіяльність клітин легеневої тканини.

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