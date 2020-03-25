Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

З'ясувалися небезпечні наслідки зараження коронавірусом

6.5т
Читати матеріал російською

У деяких пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, функція легень може знизитися на 20-30%.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Водночас ті, хто видужали, стають несприйнятливими до нового зараження СOVID-19, оскільки отримують до нього імунітет. Такого висновку дійшли вчені з Гонконгу, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що новий вірус зазвичай вражає нижні дихальні шляхи, а у більшості інфікованих спостерігається сухий кашель, задишка або пневмонія. Та китайські дослідники давно з'ясували, що до основних наслідків цього захворювання належить пошкодження легень.

Вважається, що повторні випадки зараження СOVID-19 серед колишніх пацієнтів вкрай малоймовірні

Вважається, що повторні випадки зараження СOVID-19 серед колишніх пацієнтів вкрай малоймовірні

"У деяких пацієнтів після одужання функція легень може знизитися на 20-30 відсотків. Ще серед наслідків можливий фіброз легень", – заявив лікар Оуен Цанг Так-інь.

За його словами, з часом рубцева тканина може призвести до руйнування частини дихальних органів і ускладнити потрапляння кисню в кров. Так, колишній пацієнт може відчувати ознаки гіпоксемії у вигляді задишки під час фізичних навантажень. А легеневий фіброз може проявитися пізніше або ж навіть вилікуватися в разі своєчасного медичного втручання.

Медики зазначають, що імунна система хворих реагувала на патоген і продукувала необхідні антитіла. Тому вважається, що повторні випадки зараження СOVID-19 серед колишніх пацієнтів вкрай малоймовірні.

Зокрема, фахівці стверджують, що у перехворілих недуга минала в легкій або середній формі, або ж тому, що вони отримали якісну медичну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-пульмонологиня, терапевтка першої категорії Яна Умовіст зазначила, що якщо вірус COVID-19 потрапляє легені, він безперешкодно розмножується і порушує життєдіяльність клітин легеневої тканини.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Китай
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини