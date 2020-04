Звідки взявся коронавірус: головні теорії

Існує кілька теорій про те, звідки взявся новий коронавірус COVID-19, який отримав позначення SARS-CoV-2.

Вперше коронавірус з'явився в китайському місті Ухань в кінці 2019 року, очевидно, в районі місцевого ринку диких тварин. Там продавали птахів, змій, кажанів, а також морепродукти.

COVID-19 близький за структурою вірусам, які інфікують кажанів. Однак вчені вважають, що нинішній коронавірус був переданий кажанами якійсь невідомій тварині, а вже потім поширився на людей.

Серед живності, яка могла стати переносником, називали не тільки змій або мишей, але і панголінів (лускатих ссавців).

Ця ланка в ланцюзі мутацій коронавірусу залишається загадкою і може бути джерелом подальших заражень.

Другу версію походження коронавірусу озвучив 12 березня офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні. Він припустив, що COVID-19 в Ухань завезли американські військові. До такого висновку дипломат прийшов, проаналізувавши дані з США.

"Коли в США з'явився нульовий пацієнт? Скільки людей заражені? У яких вони лікарнях? Принести епідемію в Ухань могла американська армія. Будьте прозорі – відкрийте всі дані! США повинні все нам пояснити!" – написав Ліцзяні в Twitter.

До свого твіту дипломат прикріпив відео фрагмента виступу глави американського Центру з попередження і контролю захворювань Роберта Редфілда в Палаті представників Конгресу. Той повідомив, що у кількох померлих американців, яким діагностували грип, при посмертному обстеженні був виявлений коронавірус.

