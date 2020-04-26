Звертайте увагу на колір сечі! Названо незвичайну ознаку COVID-19
Щоб зрозуміти, чи заражена людина коронавірусом COVID-19, потрібно звернути увагу на колір її сечі.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Як пише MedikForum з посиланням на фахівців Університету штату Огайо, на високий ризик зараження коронавірусною інфекцією вказує інтенсивно жовтий колір сечі.
Вчені констатували, що розвиток захворювання, викликаного COVID-19, пов'язаний зі зневодненням організму.
"Найпростіший спосіб дізнатися, чи зневоднений організм, – звернути увагу на колір своєї сечі. Чим він темніший, тим вище ймовірність захворювання", – йдеться в дослідженні.
Зневоднення відноситься до помірних ознак захворювання, які не потребують госпіталізації.
"Ваш організм може бути зневоднений, якщо, крім темної сечі, спостерігаються також зменшення її виділення, головний біль або запаморочення, сухість у роті, лущення шкіри, свербіж", - доповнили експерти.
Вчені підкреслюють, що в умовах зневоднення, викликаного коронавірусом, вживання рідини має становити мінімум 2 літри на добу. Чиста питна вода ефективно допомагає організму уникнути інтоксикації або легше перенести її, швидше вивести патогенні речовини.
Серед інших ознак помірної коронавірусної інфекції називаються жар, сухий кашель і стомленість.
Як писав OBOZREVATEL, американський Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) розширив перелік симптомів COVID-19. Так, крім високої температури, кашлю і задишки на сайті CDC вказані нові ознаки хвороби: озноб, біль в м'язах, головний біль, втрата нюху і запалене горло.