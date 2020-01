"Зомбі-апокаліпсис": з'явилися нові страхітливі відео з охопленого вірусом Китаю

У мережі показали нові відео з китайського міста Ухань, де вирує новий смертельний коронавірус.

Відомо, що багатомільйонник переведений на карантин: наразі закриті виїзди, зупинений громадський транспорт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Соцмережами ширяться страхітливі кадри, зроблені на вулицях міста і в аеропорту. Наприклад, там можна помітити пересувні ізолятори для заражених і медиків у спецодязі.

Станом на ранок 23 січня, за офіційними даними, кількість інфікованих пневмонією нового типу в Китаї зросла до 617.

At least 17 people have died and over 500 infected by the 2019 nCoV - the mysterious new Coronavirus that started in Wuhan, China. pic.twitter.com/542QoEbgPD