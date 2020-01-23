"Зомбі-апокаліпсис": з'явилися нові страхітливі відео з охопленого вірусом Китаю

У мережі показали нові відео з китайського міста Ухань, де вирує новий смертельний коронавірус.
Відомо, що багатомільйонник переведений на карантин: наразі закриті виїзди, зупинений громадський транспорт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
У Китаї вирує коронавірус
Скриншот із відео
Соцмережами ширяться страхітливі кадри, зроблені на вулицях міста і в аеропорту. Наприклад, там можна помітити пересувні ізолятори для заражених і медиків у спецодязі.
Станом на ранок 23 січня, за офіційними даними, кількість інфікованих пневмонією нового типу в Китаї зросла до 617.
At least 17 people have died and over 500 infected by the 2019 nCoV - the mysterious new Coronavirus that started in Wuhan, China. pic.twitter.com/542QoEbgPD- myManila.net (@myManila_net) 23 січня 2020 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кадри, на яких показане нібито транспортування зараженого новим видом коронавирусу в Китаї, шокували мережу.
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