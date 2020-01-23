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/ Пульмонологія

"Зомбі-апокаліпсис": з'явилися нові страхітливі відео з охопленого вірусом Китаю

3.4т
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У мережі показали нові відео з китайського міста Ухань, де вирує новий смертельний коронавірус.

Відомо, що багатомільйонник переведений на карантин: наразі закриті виїзди, зупинений громадський транспорт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Китаї вирує коронавірус

У Китаї вирує коронавірус

Скриншот із відео

Соцмережами ширяться страхітливі кадри, зроблені на вулицях міста і в аеропорту. Наприклад, там можна помітити пересувні ізолятори для заражених і медиків у спецодязі.

Станом на ранок 23 січня, за офіційними даними, кількість інфікованих пневмонією нового типу в Китаї зросла до 617.

"Зомбі-апокаліпсис": з'явилися нові страхітливі відео з охопленого вірусом Китаю
"Зомбі-апокаліпсис": з'явилися нові страхітливі відео з охопленого вірусом Китаю

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кадри, на яких показане нібито транспортування зараженого новим видом коронавирусу в Китаї, шокували мережу.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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