Знижує ризик захворювань: вчені розкрили секрет здорових легень

Вчені з Данії встановили, що фізичні навантаження можуть запобігти розвитку і затримати прогресування захворювань легень.

Це стосується хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), яке в середньому віці підвищує ризик смерті. Результати дослідження були опубліковані в провідному світовому журналі з респіраторної медицини Тhorax.

Показано, що високий рівень фізичної активності і/або відпочинку у вільний час пов'язаний зі зменшенням ризику ХОЗЛ і що відсутність фізичної активності може прискорити прогресування хвороби.

Крім віку, на функцію легень негативно впливає куріння. В даному дослідженні куріння було дуже поширеним: більше 70% чоловіків були активними курцями.

ХОЗЛ викликається поступове руйнування дихальних шляхів і альвеол внаслідок вдихання тютюнового диму, газів і частинок, є четвертою за частотою причиною смерті в світі.

Раніше MedOboz повідомляв, що подорожі по містах з більш високим рівнем забруднення можуть викликати порушення функцій серця і легень у туристів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!