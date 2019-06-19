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/Пульмонологія

Знижує ризик захворювань: вчені розкрили секрет здорових легень

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Вчені з Данії встановили, що фізичні навантаження можуть запобігти розвитку і затримати прогресування захворювань легень.

Це стосується хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), яке в середньому віці підвищує ризик смерті. Результати дослідження були опубліковані в провідному світовому журналі з респіраторної медицини Тhorax.

Показано, що високий рівень фізичної активності і/або відпочинку у вільний час пов'язаний зі зменшенням ризику ХОЗЛ і що відсутність фізичної активності може прискорити прогресування хвороби.

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Крім віку, на функцію легень негативно впливає куріння. В даному дослідженні куріння було дуже поширеним: більше 70% чоловіків були активними курцями.

Знижує ризик захворювань: вчені розкрили секрет здорових легень

ХОЗЛ викликається поступове руйнування дихальних шляхів і альвеол внаслідок вдихання тютюнового диму, газів і частинок, є четвертою за частотою причиною смерті в світі.

Раніше MedOboz повідомляв, що подорожі по містах з більш високим рівнем забруднення можуть викликати порушення функцій серця і легень у туристів.

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Тема
здоров'я
Місце
ДаніяКопенгаген
Теги
курінняздоров'я
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