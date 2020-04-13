Знайдено препарат, який блокує розмноження коронавірусу

В Японії виявили, що препарат для лікування ВІЛ-інфекції "Нелфінівір" блокує розмноження коронавірусу.

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Дослідники опублікували попередній звіт про відкриття на медичному порталі bioRxiv.

"Нелфінавір" використовується проти вірусу імунодефіциту людини. При лікуванні ВІЛ ці ліки використовують в поєднанні з іншими антиретровірусними препаратами.

Вчені вивчили вплив дев'яти подібних препаратів на частки нового коронавірусу і знайшли закономірність у застосуванні "Нелфінавіру" і зниженні активності збудника COVID-19.

При цьому медики наголосили, що перевіреного засобу проти коронавірусної інфекції ще не винайшли, тому необхідно тестувати ефективні противірусні препарати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше польські вчені заявили, що виявили речовину, здатну знизити активність коронавірусу COVID-19 – хімічну сполуку під назвою HTCC.

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