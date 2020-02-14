Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Знайдено ефективне лікування коронавіруса

700
Читати матеріал російською

Плазма крові одужавших від нового коронавіруса пацієнтів допоможе врятувати тих, хто важко переносить захворювання в даний момент.

Так, в крові пацієнтів, які вже перенесли захворювання і одужали, було виявлено велику кількість антитіл до COVID-19, повідомив на прес-конференції директор лікарні в Ухані Чжан Діню, передає СGTN.

Новини
"Ми до цього не готові": евакуйованих через коронавірус українців хочуть помістити в дитячий табір
Вчені знайшли спосіб протистояти інфекції

Вчені знайшли спосіб протистояти інфекції

Фокус

За його словами, початкові результати показали ефективність такого лікування і закликав одужавших пацієнтів здавати кров, щоб допомогти іншим.

Крім того, Китайська національна біотехнологічна група напередодні заявила, що вони успішно підготували спеціальні препарати імунної плазми і будуть використовувати їх для клінічного лікування пацієнтів з тяжкою формою коронавіруса.

Там пояснили, що отримані з плазми препарати містять частки інактивованого вірусу і пройшли відповідну перевірку.

Відзначається, що до теперішнього часу більше 10 пацієнтів погодилися пройти нову спеціальну терапію імунною плазмою, причому їх стан значно покращився вже через 12 – 24 годин після її введення.

Новини
Наживаються на паніці: в Росії почали "впарювати" заговорену від коронавірусу воду і протигази

У заяві організації сказано, що більшість вилікуваних пацієнтів можуть продукувати антитіла, здатні вбити новий вірус. І в даний час, коли немає вакцин і специфічних терапевтичних препаратів, плазмова терапія може значно знизити смертність критично хворих пацієнтів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли і як будуть евакуювати українців з охопленого коронавірусом Китаю.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини