Знайдено ефективне лікування коронавіруса

Плазма крові одужавших від нового коронавіруса пацієнтів допоможе врятувати тих, хто важко переносить захворювання в даний момент.
Так, в крові пацієнтів, які вже перенесли захворювання і одужали, було виявлено велику кількість антитіл до COVID-19, повідомив на прес-конференції директор лікарні в Ухані Чжан Діню, передає СGTN.
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Фокус
За його словами, початкові результати показали ефективність такого лікування і закликав одужавших пацієнтів здавати кров, щоб допомогти іншим.
Крім того, Китайська національна біотехнологічна група напередодні заявила, що вони успішно підготували спеціальні препарати імунної плазми і будуть використовувати їх для клінічного лікування пацієнтів з тяжкою формою коронавіруса.
Там пояснили, що отримані з плазми препарати містять частки інактивованого вірусу і пройшли відповідну перевірку.
Відзначається, що до теперішнього часу більше 10 пацієнтів погодилися пройти нову спеціальну терапію імунною плазмою, причому їх стан значно покращився вже через 12 – 24 годин після її введення.
У заяві організації сказано, що більшість вилікуваних пацієнтів можуть продукувати антитіла, здатні вбити новий вірус. І в даний час, коли немає вакцин і специфічних терапевтичних препаратів, плазмова терапія може значно знизити смертність критично хворих пацієнтів.
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