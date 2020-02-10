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/ Пульмонологія

Знайдено ефективне лікування китайського коронавируса

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Препарати проти ВІЛ можуть виявитися ефективними проти гострого респіраторного синдрому, викликаного коронавірусом 2019 nСov.

Про це свідчать результати молекулярного моделювання з порівнянням геномів 2019 nCoV і інших вірусів за допомогою штучного інтелекту, повідомляє доктор медичних наук, професор Катерина Амосова у себе на сторінці в Facebook.

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Для їх застосування потрібно зважити потенційні ризики і користь

Для їх застосування потрібно зважити потенційні ризики і користь

Економічна правда

"Відомо, що 2019 nCoV потрапляє в епітеліальні клітини альвеол легенів шляхом ендоцитозу після зв'язування з рецепторами АПФ (АПФ) другого типу (АСЕ2) на їх оболонці. Цей процес регулюється, в тому числі, специфічним білком – протеїнкіназою-1 (ААК1). Тому блокування цієї протеїнкінази може запобігти потраплянню вірусу всередину клітин легенів", – пише Амосова.

За її словами, в медицині вже використовуються кілька блокаторів ААК1. Зокрема, протипухлинні препарати сунітініб і ерлотиніб, а також препарат проти ВІЛ баріцітініб. Відомо, що перші два мають більше серйозних побічних ефектів, ніж третій.

Професор відзначає, що, виходячи з даних про достатність терапевтичних доз баріцітініба 2 і 4 мг в день для блокування ААК1, вчені вважають обгрунтованим проведення якісного клінічного дослідження ефективності такої терапії у пацієнтів з респіраторним синдромом внаслідок 2019- nCoV.

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"У рідкісних описах лікування пацієнтів з інфекцією 2019-nCoV я вже зустрічала інформацію про використання в них анти-ВІЛ препаратів. Таке призначення при відсутності зареєстрованого свідчення називається off-label і нерідко застосовується в медичній практиці. Звичайно, у важких випадках і після ретельного зважування потенційного "виграшу" і ризиків – і для пацієнта, і для лікаря", – додала експерт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що за новий китайський коронавірус вбив рекордну кількість пацієнтів – за останню добу він забрав життя 99 осіб.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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