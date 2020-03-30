Знайдений переносник коронавірусу між людиною і твариною: це не змія

Панголіни виявилися проміжними тваринами-переносниками коронавірусу COVID-19 при передачі від кажанів до людини.

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При цьому змій, як переносників вірусу виключили з цього ланцюжка, пише Journal of Proteome Research.

До такого висновку вчені прийшли, вивчивши генома SARS-CoV-2 з використанням сучасних методів біоінформатики і більшого набору даних. Наприклад, було досліджено геном вірусів, виявлені в легенях хворих панголінів. В результаті аналізу було доведено, що вірус людини більш нагадує вірус панголіни, ніж кажана.

Панголін

Раніше в Китаї також повідомляли, що родинний вірус COVID-19 виявили у панголінів, незаконно ввезених в Китай з Малайзії.

Нагадаємо, що раніше було доведено, що домашні тварини – собаки і кішки – не хворіють коронавірусом COVID-19, тому не можуть бути джерелом цієї інфекції для господарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї ще в 2018 році хвалилися дослідами над кажанами і дослідженнями незвичайного вірусу, знайденого в їх організмі.

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