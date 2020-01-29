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/ Пульмонологія

Знає з перших вуст: Комаров розповів, чи варто українцям панікувати через коронавірус

2.1т
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Телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров, який нещодавно повернувся з Китаю, заявив, що українці можуть не хвилюватися через епідемію смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV.

Як він зазначив у програмі "Сніданок з 1+1", після повернення з Китаю, він продовжує спілкуватися з місцевими жителями, з якими подружився, тому ситуацію щодо епідемії коментує з перших вуст, передає ТСН.

"Знайомі китайці заспокоюють, кажуть що українцям взагалі нема чого хвилюватися, тому що Ухань наразі закритий. Деякі люди не ходять на роботу та намагаються не виходити з дому", –заявив мандрівник.

Комаров розповів, чи варто українцям панікувати через коронавірус

Комаров розповів, чи варто українцям панікувати через коронавірус

Також Комаров зауважив, що більшість померлих від коронавірусу це люди 80 років і старші.

"Для півторамільярдного населення померлих до 150 осіб процент невеликий. Мої друзі з Китаю сказали, що багато хто з цих людей похилого віку. І в принципі усі симптоми такі самі як у ГРВЗ та вірусу грипу", – повідомив ведучий.

За його словами, ймовірність заразитися коронавірусом дуже мала.

"Що важливо для українців, це те, що у нас нема систем, у нас неможливо перевірити коронавірус це чи ні. Але для того, щоб він тут з’явився, це в Ухані хтось повинен побути у фізичному контакті з зараженою коронавіросом особою, заразитися і привезти його сюди. Але це малоймовірно. Тому я думаю, ми можемо бути спокійними, дотримуватися здорового способу життя і якщо захворіли, то не виходити з дому, а лікуватися", – заспокоїв Комаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених новим коронавірусом 2019-nCoV станом на ранок 29 січня різко зросла до 6062, загинули вже 134 людини.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Дмитро Комаров
Місце
Україна
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