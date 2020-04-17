Зміни мозку і легенів: біологиня назвала наслідки для тих, хто перехворів на коронавірус

У пацієнтів, які перехворіли коронавірусом у важкій формі, фіксують зміни мозку і легенів.

Про це розповіла професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова, передає "РИА Новости". За її словами, у багатьох з тих, хто перехворів, спостерігалося зменшення обсягу легень і неврологічні симптоми.

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"Молоді люди марафон не можуть більше бігати, а більш літні люди задишку відчувають, коли по сходах піднімаються. Знову ж таки не у всіх, а тільки у тих, хто переніс важку форму, і навіть в цьому випадку не у всіх", – пояснила вона.

Говорячи про погіршення мозкової діяльності лікар вказала, що у тих, хто переніс COVID-2019, виникало нейрозапалення. При цьому у літніх пацієнтів навіть після одужання фіксувалася сплутаність свідомості і дезорієнтація.

Біолог зазначила, що поки неясно, як довго такі наслідки будуть зберігатися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус сильно впливає на роботу головного мозку та імунної системи, а також може призвести до інсультів та інфарктів у людей похилого віку.

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