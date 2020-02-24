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/ Пульмонологія

Злякалися "італійських бусиків": на Закарпатті забили на сполох через коронавірус

6.9т
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У Закарпатській області 25 лютого терміново збереться тимчасова протиепідемічна комісія обласної держадміністрації, щоб запобігти занесенню Covid-19 в Україні в результаті спалаху коронавірусу в Італії.

Таке рішення ухвалено через те, що в регіон повертаються багато працівників на "італійських бусиках", пише Mukachevo.net.

Для участі в засіданні тимчасової протиепідемічної комісії до малої зали ОДА на 10:00 запросили медиків, митників і прикордонників.

На Закарпатті скликали комісію через коронавірус

На Закарпатті скликали комісію через коронавірус

Mukachevo.net

В ОДА запланували розглянути такі питання як стан готовності співробітників КПП на кордоні до виявлення осіб, у яких можуть запідозрити коронавірус COVID-2019 і налагодження співпраці між співробітниками контрольно-пропускних пунктів і медичними службами.

Після засідання протиепідемічної комісії о 10.40 у пресцентрі ОДА відбудеться брифінг щодо заходів протидії коронавірусу.

В ОДА при цьому запевнили, що на Закарпатті затверджено алгоритм дій лікарів закладів охорони здоров'я при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадків COVID-2019. Також створено 5 медичних груп екстреного реагування в разі виявлення осіб із симптомами гострої респіраторної хвороби на КПП.

У Чопському прикордонному загоні відзначили, що все, що в їх компетенції, – це надіти маски і рукавички.

На Закарпатті забили на сполох через коронавірус

На Закарпатті забили на сполох через коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Генеральне консульство України в Мілані призупинило прийом громадян і видачу документів через поширення на півночі Італії коронавірусу COVID-19.

  • В італійських містах, де виявили випадки захворювання, почався карантин. Там введені обмеження на шкільні поїздки Італією і за кордон, а також скасовані заняття в школах і університетах.

  • Через спалах коронавірусу COVID-19 в Італії відомий модельєр Джорджіо Армані вирішив провести без глядачів модний показ свого бренду Armani в Мілані.

  • Про те, що відбувається в Італії, читайте в нашому ексклюзиві.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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