Злякалися "італійських бусиків": на Закарпатті забили на сполох через коронавірус

У Закарпатській області 25 лютого терміново збереться тимчасова протиепідемічна комісія обласної держадміністрації, щоб запобігти занесенню Covid-19 в Україні в результаті спалаху коронавірусу в Італії.

Таке рішення ухвалено через те, що в регіон повертаються багато працівників на "італійських бусиках", пише Mukachevo.net.

Для участі в засіданні тимчасової протиепідемічної комісії до малої зали ОДА на 10:00 запросили медиків, митників і прикордонників.

На Закарпатті скликали комісію через коронавірус Mukachevo.net

В ОДА запланували розглянути такі питання як стан готовності співробітників КПП на кордоні до виявлення осіб, у яких можуть запідозрити коронавірус COVID-2019 і налагодження співпраці між співробітниками контрольно-пропускних пунктів і медичними службами.

Після засідання протиепідемічної комісії о 10.40 у пресцентрі ОДА відбудеться брифінг щодо заходів протидії коронавірусу.

В ОДА при цьому запевнили, що на Закарпатті затверджено алгоритм дій лікарів закладів охорони здоров'я при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадків COVID-2019. Також створено 5 медичних груп екстреного реагування в разі виявлення осіб із симптомами гострої респіраторної хвороби на КПП.

У Чопському прикордонному загоні відзначили, що все, що в їх компетенції, – це надіти маски і рукавички.

На Закарпатті забили на сполох через коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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