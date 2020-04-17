Зловлять на живця: вчені знайшли, як зупинити коронавірус у тілі людини

Ін'єкція "помилкових білків" може зупинити зараження клітин коронавірусом COVID-19 в організмі людини.

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Як пише Daily Mail, команда дослідників з Університету Лестера прийшла до висновку, що вірус, який викликає COVID-19, проникає в організм через рецептори на поверхні клітин дихальних шляхів, відомі як рецептори ACE-2.

Вчені працюють над створенням білків, які імітують ці рецептори ACE-2, але ще більш привабливі для вірусу. Теоретично, "помилкові білки" можуть вбирати віруси, якщо вони потрапляють в організм, перешкоджаючи розвитку симптомів COVID-19.

Команда додала генетично модифіковану "розчинну" форму ACE-2 – hrsACE-2 – в клітини людини в лабораторії. По суті, він зупинив розмноження вірусу на ранній стадії, заблокувавши йому шляхи до ACE-2 в клітинах, на які він націлювався.

Компанія Apeiron Biologics з Австрії вже отримала зелене світло для випробування свого препарату APN001, який містить hrsACE-2 в якості активної речовини.

Тим часом дві американські компанії, Alnylam Pharmaceuticals, що базується в штаті Массачусетс, і Vir Biotechnology в Сан-Франциско, намагаються взагалі позбутися рецепторів ACE-2 в організмі, щоб ефективно закрити шляхи коронавірусу. Приглушивши рецептор ACE-2, вони сподіваються, що вірус не заражатиме потрібні клітини, тому що не зможе наблизитися до них.

Однак такий метод може мати небезпечні побічні ефекти, особливо для тих, хто приймає ліки для контролю високого кров'яного тиску або діабету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виявлений новий мутований підтип коронавірусу COVID-19, який має рекордно довгу здатність заражати інших.

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