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/ Суспільство

Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах: на нього накинулися

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Евакуйованим із Китаю в медичному центрі "Нові Санжари" заборонено виходити на вулицю, тому з розваг у них є тільки телефон і телевізор.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів київський журналіст Олександр Махов, який знаходиться разом з евакуйованими на 14-денному карантині. Він поскаржився на нудьгу і запропонував розважити людей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Журналіст попросив влаштувати концерт, передати книги або привезти стіл для настільного тенісу в медустанову. Користувачі розкритикували ідею Махова і буквально накинулися на нього.

Журналіст Олександр Махов

Журналіст Олександр Махов

Скріншот з відео

"Я закликаю полтавські колективи, щоб ви приїхали під стіни цього закладу в Нові Санжари, наприклад, туди, де контрольно-пропускний пункт, і влаштували для пасажирів і членів екіпажу невеличкий концерт. Я думаю, що люди будуть задоволені підтримкою", – сказав журналіст на відео.

Під публікацією Махова залишили близько 200 коментарів. Більшість користувачів підтримали пропозицію журналіста і запитали, куди можна передати книги для евакуйованих. Але знайшлися і ті, хто назвали це шоком і перебором.

Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах
Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах
Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах
Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах
Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах
Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах
Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах
Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах
Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах
Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах
Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах
Журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька показала, як пройшов її перший день на карантині в Нових Санжарах з евакуйованими з Китаю людьми.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна Полтава
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Надо им потом дать медали,ордена и новые квартиры за их героизм и достижения.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
СМИ травит народ, который пытается себя защитить, а они ещё и масло в огонь подливают. Почему украинцы всё делают через задницу ?
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