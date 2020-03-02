Житель Тернополя вигадав історію про захворювання коронавірусом свого кума заради приїзду швидкої допомоги.

Про інцидент повідомила пресслужба місцевої поліції. 41-річний чоловік розповів, що у нього підскочив тиск, але швидка відмовилася приїхати через те, що "з таким діагнозом треба звертатися до дільничного лікаря".

Потім він придумав "легенду" про свого кума, який живе в сусідній квартирі, і викликав медиків на його адресу.

"Розлючений, я набрав поліцію і повідомив про нібито хворого знайомого і про те, що у нього коронавірус. Через кілька хвилин ще раз подзвонив у швидку і теж розповів цю історію. Тоді всі швидко приїхали", – розповів чоловік.

Житель Тернополя збрехав поліції і медикам про захворювання коронавірусом tp.npu.gov.ua

По приїзду двері поліції ніхто не відкрив, але на наступний день жителя квартири розшукали. Сам він заявив, що не знав про інцидент і назвав справжнього власника номера, з якого дзвонили.

Проти зловмисника порушили адміністративне провадження за завідомо неправдивий виклик. Чоловікові загрожує штраф 3-7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Житель Тернополя збрехав поліції і медикам про захворювання коронавірусом tp.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Міністерстві охорони здоров'я України дали поради, що робити громадянам, які виявили у себе симптоми, схожі на коронавірус COVID-2019.

Глава МОЗ Зоряна Скалецька наголосила, що потрібно обов'язково дотримуватися правил гігієни і за можливості уникати масового скупчення людей, щоб мінімізувати ризики захворіти коронавірусом.

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