Від легень нічого не залишилося: у Дніпрі жінка померла від пневмонії

Смертельний китайський вірус все ближче підбирається до України. Влада рапортує про готовність зустріти інфекцію. Однак в країні вже кілька місяців гуляє небезпечний грип. А лікарі не можуть вчасно визначити його, через що помирають молоді українці. Трагедія в Дніпрі є доказом цього.

Жителька Дніпра, 44-річна Ганна Литвиненко звернулася в лікарню зі скаргою на високу температуру й ускладнене дихання. Медики призначили їй амбулаторне лікування. Згодом стан жінки погіршився, а на шостий день вона померла. Причина – пневмонія.

Родичі загиблої вважають, що Ганна стала жертвою лікарської недбалості.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Загибла Ганна Литвиненко Facebook Ольги Чернявської

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10 та 11 лютого Ганна Литвиненко зверталася до швидкої допомоги приватної клініки і в саму клініку. Скаржилася на температуру, ускладнене дихання. Але її не госпіталізовували.

14 лютого стан жінки погіршився настільки, що її поклали в стаціонар. Потім була реанімація та переміщення в іншу клініку. Ганна померла 16 лютого.

"Від легень нічого не залишилося"

Детальніше про трагедію з Ганною Литвиненко OBOZREVATEL розповіла її рідна сестра Альона.

Вона повідомила, що першим захворів чоловік Ганни. Він зайнявся самолікуванням і незабаром одужав. Потім стало погано Ганні, яка звернулася за допомогою в швидку приватної клініки. У неї була температура 38,8, озноб, тяжкість дихання. Медики поставили діагноз ГРВІ.

"Лікарі рекомендували їй пройти тест на грип, який вони з собою не привезли. І вони знали, що в аптеках міста тестів на грип немає!" – розповіла OBOZREVATEL сестра загиблої.

У лікарні жінці також поставили діагноз ГРВІ Facebook Ольги Чернявської

Альона вважає, що медики зобов'язані були призначити противірусний засіб широкого спектру дії.

"Але замість цього призначили антибіотик, що допомагає від грипу "А", який у 2020 році практично не зустрічається. Також сестрі рекомендували звернутися до терапевта", – зазначила жінка.

Ганна справді наступного дня звернулася до терапевта в ту ж приватну клініку. Лікар виміряв температуру. Вона була 39,9 градусів. Але, за словами Альони, її сестру не госпіталізували, а призначили і прокапали крапельницею інший антибіотик. Потім відпустили додому і попросили з'явитися 14 лютого.

"Коли сестра прийшла 14-го, їй зробили комп'ютерну томографію. Діагноз – двостороння пневмонія. При цьому медики не повідомили, що від легень пацієнтки практично нічого не залишилося, продовжуючи спокійно її "лікувати", – зазначила Альона Литвиненко.

Ганна Литвиненко Facebook Ольги Чернявської

"Гра" з документами

За словами Альони, її сестру помістили в реанімацію цієї ж приватної клініки. Через деякий час перевели в реанімацію 16-ї міської клінічної лікарні, де пацієнтка померла.

Родичі вважають, що Ганну "помістили вмирати в іншу лікарню, щоб не фіксувати факт смерті".

Ці підозри почали виникати після того, як лікарі приватної клініки через кілька днів після смерті відмовилися видати документи щодо перебування пацієнтки в клініці. Родичі вважають, що причиною смерті Ганни Литвиненко стала лікарська недбалість.

Сьогодні рідні загиблої збирають документи, щоб домогтися покарання винних.

У графі "причина смерті" зазначено: легенево-серцева недостатність, пневмонія Facebook Ольги Чернявської

Коментар чиновників

У пресслужбі Дніпропетровської міськради OBOZREVATEL повідомили, що у загиблої була двостороння пневмонія. "Також у жінки було багато хронічних захворювань. З коронавірусом її загибель ніяк не пов'язана", – повідомили в пресслужбі.

Легені уражаються блискавично

Пневмонія, або запалення легень – небезпечне інфекційне захворювання, яке ще називають "хворобою зниженого імунітету". Про це OBOZREVATEL розповів лікар-експерт Віктор Литвиненко.

"Хвороба вражає легені блискавично, швидко розвивається, і людина буквально згорає зсередини. Пацієнтам не завжди можна допомогти, навіть якщо звернулися вони за медичною допомогою вчасно. Протягом 2-3 днів в організмі відбуваються незворотні процеси", – зазначив він.

Литвиненко додав, що пацієнтку потрібно було відразу госпіталізувати. "Але її лікували амбулаторно, як і всіх, за протоколами. В її ситуації протокол був протипоказаний", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У зв'язку зі спалахом коронавирусу COVID-2019 в кожній області України був розроблений план на випадок виявлення інфікованих. Українські аеропорти при цьому будуть перевіряти пасажирів, які прибувають прямими рейсами з країн, де зафіксовано хворобу.

У Держприкордонслужбі України пообіцяли робити температурний скринінг пасажирам усіх літаків, що прибувають із Італії.

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