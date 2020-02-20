Заражені на Diamond Princess українці побороли коронавірус: перші подробиці

Двоє українців, що заразилися коронавірусом на лайнері "Diamond Princess" в Японії, одужали.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

"Як (яка ситуація – ред.) з нашими членами екіпажу на Diamond Princess біля берегів Японії, яких забрали в лікарню? До речі, жодне мас-медіа не повідомило, що вони одужали. Це та статистика – 15% видужали, серед них є два українця. Чомусь за це ми забуваємо", – зазначив депутат.

Лайнер Diamond Princess

Додамо, що 20 лютого на лайнері "Diamond Princess" від коронавірусу померли двоє пасажирів.

Нагадаємо, що 9 лютого стало відомо, що українець на борту Diamond Princess заразився китайським коронавірусом. 10 лютого смертельним вірусом заразився ще один громадянин України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб через підозру на наявність смертельного коронавірусу.

За даними Міністерства закордонних справ України, щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess.

Українець, який опинився на борту, розповів про те, що відбувається.

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