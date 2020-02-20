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/ Пульмонологія

Заражені на Diamond Princess українці побороли коронавірус: перші подробиці

2.5т
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Двоє українців, що заразилися коронавірусом на лайнері "Diamond Princess" в Японії, одужали.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

"Як (яка ситуація – ред.) з нашими членами екіпажу на Diamond Princess біля берегів Японії, яких забрали в лікарню? До речі, жодне мас-медіа не повідомило, що вони одужали. Це та статистика – 15% видужали, серед них є два українця. Чомусь за це ми забуваємо", – зазначив депутат.

Лайнер Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess

Додамо, що 20 лютого на лайнері "Diamond Princess" від коронавірусу померли двоє пасажирів.

Нагадаємо, що 9 лютого стало відомо, що українець на борту Diamond Princess заразився китайським коронавірусом. 10 лютого смертельним вірусом заразився ще один громадянин України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Михайло Радуцький
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