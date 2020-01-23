Готують лікарні і шукають ліки: як в Україні готуються до приходу смертельного коронавірусу

Увечері, 23 січня, ВООЗ має ухвалити рішення, чи оголошувати надзвичайну ситуацію через поширення нового коронавірусу, яким заразилося вже понад 600 осіб.

Якщо це трапиться, то в Україні буде вжито низку заходів, починаючи з перевірок в аеропортах і на кордонах. Медики зараз працюють над створенням експрес-тестів, які допоможуть лікарям встановити точний діагноз. А ось створення вакцини поки під питанням. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Перевірки в аеропортах і на кордоні

Всесвітня організація охорони здоров'я 22 січня не прийшла до єдиної думки, чи варто оголошувати надзвичайну ситуацію міжнародного масштабу у зв'язку з новим коронавірусом, виявленим у Китаї.

Новим вірусом уже заразилося понад 600 осіб у світі

За словами генерального директора ВООЗ Адханома Гебрейесуса, чиновникам необхідно більше даних про цей вірус, щоб ухвалити остаточне рішення. Його оголосять сьогодні, 23 січня, приблизно о 21:00 за київським часом.

У разі оголошення надзвичайної ситуації в Україні будуть проводитися спеціальні санітарно-епідеміологічні перевірки в аеропортах, на кордоні, в портах, на залізничних вокзалах. Наприклад, в аеропортах співробітники карантинної служби будуть заходити в літаки, опитувати пасажирів і екіпаж, чи немає людей з ознаками застуди.

Так перевіряють літаки

Якщо виявлять, що в салоні є хворий або кілька хворих, то літак переженуть на спеціальну стоянку. Такі серйозні заходи вживають тому, що є дані про передачу вірусу від людини до людини.

До речі, як повідомили в "Борисполі", до Києва прилітає чотири чартерних рейси на тиждень із Китаю, з міста Санья.

Також на виходах із зони прильоту може бути встановлено спеціальне обладнання, яке буде визначати підвищену температуру у пасажирів.

На вокзалах, на кордоні також будуть звертати увагу, чи немає людей із кашлем, підвищеною температурою. Якщо такі є, то з ними вже працюватимуть медики.

Перевірили перший літак із Китаю

Поки ж пресслужба аеропорту повідомляє, що про підозру присутності на борту пасажира з ознаками захворювання екіпаж може передати на землю за 30 хвилин до прибуття. У таких випадках у літак першими заходять представники лабораторного центру, які оцінюють ситуацію і дають дозвіл на висадку пасажирів. Якщо є загроза зараження, тоді літак відправляють на санітарне місце стоянки.

Так виглядає коронавірус під мікроскопом

Один літак із Китаю приземлився в "Борисполі" у четвер, і його вже зустрічала карантинна служба. Правда, поки обійшлися опитуванням екіпажу і пасажирів – чи немає у когось температури, кашлю.

Правда, за словами заввідділенням респіраторних і вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алли Мироненко, інкубаційний період смертоносного вірусу триває до семи днів.

"Тому огляди в аеропортах великої користі не принесуть. Людина може захворіти пізніше. У лікарнях повинні бути готові до прийому таких пацієнтів. Тест-системи поки тільки розробляються, але у нас їх точно немає", – говорить Мироненко.

Перевіряють і на кордоні

У лікарнях готують спеціальні інфекційні відділення з боксами. Також ці відділення і реанімації повинні бути обладнані кисневими балонами.

Як розповіли в МОЗ, недавно проводили нараду з главами обласних управлінь охорони здоров'я щодо готовності до епідемії грипу, який зараз гуляє країною. Всі керівники заявили, що лікарні готові до прийому пацієнтів. У принципі, вони також можуть прийняти і людей з атиповою пневмонією.

Що стосується експрес-тестів, то за даними ВООЗ над ними вже працюють. А от чи зможуть зробити вакцину від цього виду вірусу, поки що невідомо. Це вимагає спеціальних технологій і часу. Наприклад, від вірусу SARS, який вирував у 2003 році, вакцину так і не розробили. А за словами заступника міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, геном нового вірусу на 80% схожий на SARS.

Як борються з вірусом у світі

Тим часом кілька країн уже вжили заходів, щоб не допустити поширення небезпечного вірусу на їх територіях. Так, у США, де з'явився перший заражений "2019 nCoV", медики встановили цілий список людей, які могли контактувати з цим 30-річним чоловіком. Їм щодня телефонують і запитують, чи не піднялася у них температура, чи не з'явився кашель.

У Китаї зараз скуповують маски

МЗС Великобританії попередило своїх громадян, щоб вони не їздили в місто Ухань, де на місцевому рибному ринку вперше виявили новий коронавірус. Причому з Великобританії в Ухань літають три прямих рейси щодня. Медики зустрічають кожен літак звідти і проводять опитування, чи немає у когось із пасажирів підвищеної температури.

У самому місті Ухань люди вишикувалися в черзі за квитками, щоб покинути місто, побоюючись зараження. Там зупинений громадський транспорт, навіть метро, також тимчасово закривають аеропорт і залізничний вокзал для тих, хто виїжджає. Жителям порадили не залишати місто без важливих причин.

У Китаї в метро обробляють термінали

Зараз коронавірус убив уже 17 осіб, а всього ним заразилося понад 600 людей. Причому нові випадки захворювання виявлені не тільки в Ухані. Кілька хворих є в Пекіні, а також у провінціях Хебей, Цзянсу і Хейлунцзян. Занедужали також люди в Японії, Південній Кореї, Таїланді та Сінгапурі.

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