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/ Пульмонологія

Марина Петік
Марина Петік
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Готують лікарні і шукають ліки: як в Україні готуються до приходу смертельного коронавірусу

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Увечері, 23 січня, ВООЗ має ухвалити рішення, чи оголошувати надзвичайну ситуацію через поширення нового коронавірусу, яким заразилося вже понад 600 осіб.

Якщо це трапиться, то в Україні буде вжито низку заходів, починаючи з перевірок в аеропортах і на кордонах. Медики зараз працюють над створенням експрес-тестів, які допоможуть лікарям встановити точний діагноз. А ось створення вакцини поки під питанням. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Перевірки в аеропортах і на кордоні

Всесвітня організація охорони здоров'я 22 січня не прийшла до єдиної думки, чи варто оголошувати надзвичайну ситуацію міжнародного масштабу у зв'язку з новим коронавірусом, виявленим у Китаї.

Новим вірусом уже заразилося понад 600 осіб у світі

Новим вірусом уже заразилося понад 600 осіб у світі

За словами генерального директора ВООЗ Адханома Гебрейесуса, чиновникам необхідно більше даних про цей вірус, щоб ухвалити остаточне рішення. Його оголосять сьогодні, 23 січня, приблизно о 21:00 за київським часом.

У разі оголошення надзвичайної ситуації в Україні будуть проводитися спеціальні санітарно-епідеміологічні перевірки в аеропортах, на кордоні, в портах, на залізничних вокзалах. Наприклад, в аеропортах співробітники карантинної служби будуть заходити в літаки, опитувати пасажирів і екіпаж, чи немає людей з ознаками застуди.

Так перевіряють літаки

Так перевіряють літаки

Якщо виявлять, що в салоні є хворий або кілька хворих, то літак переженуть на спеціальну стоянку. Такі серйозні заходи вживають тому, що є дані про передачу вірусу від людини до людини.

До речі, як повідомили в "Борисполі", до Києва прилітає чотири чартерних рейси на тиждень із Китаю, з міста Санья.

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Також на виходах із зони прильоту може бути встановлено спеціальне обладнання, яке буде визначати підвищену температуру у пасажирів.

На вокзалах, на кордоні також будуть звертати увагу, чи немає людей із кашлем, підвищеною температурою. Якщо такі є, то з ними вже працюватимуть медики.

Перевірили перший літак із Китаю

Поки ж пресслужба аеропорту повідомляє, що про підозру присутності на борту пасажира з ознаками захворювання екіпаж може передати на землю за 30 хвилин до прибуття. У таких випадках у літак першими заходять представники лабораторного центру, які оцінюють ситуацію і дають дозвіл на висадку пасажирів. Якщо є загроза зараження, тоді літак відправляють на санітарне місце стоянки.

Так виглядає коронавірус під мікроскопом

Так виглядає коронавірус під мікроскопом

Один літак із Китаю приземлився в "Борисполі" у четвер, і його вже зустрічала карантинна служба. Правда, поки обійшлися опитуванням екіпажу і пасажирів – чи немає у когось температури, кашлю.

Правда, за словами заввідділенням респіраторних і вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алли Мироненко, інкубаційний період смертоносного вірусу триває до семи днів.

"Тому огляди в аеропортах великої користі не принесуть. Людина може захворіти пізніше. У лікарнях повинні бути готові до прийому таких пацієнтів. Тест-системи поки тільки розробляються, але у нас їх точно немає", – говорить Мироненко.

Перевіряють і на кордоні

Перевіряють і на кордоні

У лікарнях готують спеціальні інфекційні відділення з боксами. Також ці відділення і реанімації повинні бути обладнані кисневими балонами.

Як розповіли в МОЗ, недавно проводили нараду з главами обласних управлінь охорони здоров'я щодо готовності до епідемії грипу, який зараз гуляє країною. Всі керівники заявили, що лікарні готові до прийому пацієнтів. У принципі, вони також можуть прийняти і людей з атиповою пневмонією.

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Що стосується експрес-тестів, то за даними ВООЗ над ними вже працюють. А от чи зможуть зробити вакцину від цього виду вірусу, поки що невідомо. Це вимагає спеціальних технологій і часу. Наприклад, від вірусу SARS, який вирував у 2003 році, вакцину так і не розробили. А за словами заступника міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, геном нового вірусу на 80% схожий на SARS.

Як борються з вірусом у світі

Тим часом кілька країн уже вжили заходів, щоб не допустити поширення небезпечного вірусу на їх територіях. Так, у США, де з'явився перший заражений "2019 nCoV", медики встановили цілий список людей, які могли контактувати з цим 30-річним чоловіком. Їм щодня телефонують і запитують, чи не піднялася у них температура, чи не з'явився кашель.

У Китаї зараз скуповують маски

У Китаї зараз скуповують маски

МЗС Великобританії попередило своїх громадян, щоб вони не їздили в місто Ухань, де на місцевому рибному ринку вперше виявили новий коронавірус. Причому з Великобританії в Ухань літають три прямих рейси щодня. Медики зустрічають кожен літак звідти і проводять опитування, чи немає у когось із пасажирів підвищеної температури.

У самому місті Ухань люди вишикувалися в черзі за квитками, щоб покинути місто, побоюючись зараження. Там зупинений громадський транспорт, навіть метро, також тимчасово закривають аеропорт і залізничний вокзал для тих, хто виїжджає. Жителям порадили не залишати місто без важливих причин.

У Китаї в метро обробляють термінали

У Китаї в метро обробляють термінали

Зараз коронавірус убив уже 17 осіб, а всього ним заразилося понад 600 людей. Причому нові випадки захворювання виявлені не тільки в Ухані. Кілька хворих є в Пекіні, а також у провінціях Хебей, Цзянсу і Хейлунцзян. Занедужали також люди в Японії, Південній Кореї, Таїланді та Сінгапурі.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Україна
Теги
інфекція вірус
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Закрыть нужно любое сообщение с Китаем и товарное тоже!никаких контейнеров и посылок!!!
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