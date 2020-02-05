Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Замкнули по каютах: в Японії оголосили карантин на круїзному лайнері. Фото

2.3т
Читати матеріал російською

У 10 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть в японському порту Йокогама, виявили коронавірус.

На даний момент тільки 300 з 3700 пасажирів пройшли тестування на вірус, тому кількість заражених може зрости. При цьому всі десять випадків захворювання зафіксовані у людей старше 50 років, пише ВВС.

"Ми змусили їх (заражених) зійти з судна, і ми відправляємо їх до медичних установ", – повідомив міністр охорони здоров'я Японії Катсунобу Като.

Новини
Епідемія коронавірусу вдарила по Disney на сотні мільйонів доларів

Перевірки почалися після того, як 80-річний чоловік з Гонконгу, який був на кораблі в минулому місяці, захворів коронавірусів. Встановлено, що пасажир сів на круїзне судно в Йокогамі, 20 січня і висадився в Гонконзі 25 січня.

Попередньо відомо, що пасажири і екіпаж на кораблі тепер будуть перебувати в карантині протягом 14 днів. При цьому в японському Міністерстві охорони здоров'я підкреслили, що "екіпаж і пасажири будуть перебувати на борту стільки, скільки буде потрібно".

Лайнер Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess

Карантин на лайнері Diamond Princess

Карантин на лайнері Diamond Princess

"Зараз ми офіційно на карантині. Ми повинні залишатися на борту корабля, і ми обмежені нашими каютами", – розповіла одна з пасажирок.

Круїзний лайнер Diamond Princess

Круїзний лайнер Diamond Princess

Інша пасажирка повідомила, що у її 80-річної матері закінчилися ліки.

"У нас проблеми з-за того, що немає ліків. Багато пасажирів старі, і деякі такі ж стурбовані, як і ми", – додала вона.

Карантин на лайнері Diamond Princess

Карантин на лайнері Diamond Princess

Карантин на лайнері Diamond Princess

Карантин на лайнері Diamond Princess

Карантин на лайнері Diamond Princess

Карантин на лайнері Diamond Princess

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Японії затримали круїзний лайнер через підозри симптомів смертельного коронавируса.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Японія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини