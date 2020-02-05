Замкнули по каютах: в Японії оголосили карантин на круїзному лайнері. Фото

У 10 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть в японському порту Йокогама, виявили коронавірус.

На даний момент тільки 300 з 3700 пасажирів пройшли тестування на вірус, тому кількість заражених може зрости. При цьому всі десять випадків захворювання зафіксовані у людей старше 50 років, пише ВВС.

"Ми змусили їх (заражених) зійти з судна, і ми відправляємо їх до медичних установ", – повідомив міністр охорони здоров'я Японії Катсунобу Като.

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Перевірки почалися після того, як 80-річний чоловік з Гонконгу, який був на кораблі в минулому місяці, захворів коронавірусів. Встановлено, що пасажир сів на круїзне судно в Йокогамі, 20 січня і висадився в Гонконзі 25 січня.

Попередньо відомо, що пасажири і екіпаж на кораблі тепер будуть перебувати в карантині протягом 14 днів. При цьому в японському Міністерстві охорони здоров'я підкреслили, що "екіпаж і пасажири будуть перебувати на борту стільки, скільки буде потрібно".

Лайнер Diamond Princess

Карантин на лайнері Diamond Princess

"Зараз ми офіційно на карантині. Ми повинні залишатися на борту корабля, і ми обмежені нашими каютами", – розповіла одна з пасажирок.

Круїзний лайнер Diamond Princess

Інша пасажирка повідомила, що у її 80-річної матері закінчилися ліки.

"У нас проблеми з-за того, що немає ліків. Багато пасажирів старі, і деякі такі ж стурбовані, як і ми", – додала вона.

Карантин на лайнері Diamond Princess

Карантин на лайнері Diamond Princess

Карантин на лайнері Diamond Princess

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Японії затримали круїзний лайнер через підозри симптомів смертельного коронавируса.

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