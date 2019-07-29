Захворювання легенів і дихальних шляхів

Захворювання легень є одними з найпоширеніших захворювань в світі. Куріння, інфекції і генетика є причинами більшості з них.

Легені є частиною складного апарату, вони розширюються і розслабляються тисячі разів в день, щоб доставити кисень і видалити вуглекислий газ. Хвороба може виникнути в результаті проблеми в будь-якій частині дихальної системи.

Трахея, по якій рухається повітря, яке ми вдихаємо, розгалужується на бронхи, які, в свою чергу, діляться і утворюють бронхіальне дерево.

Захворювання, які впливають на дихальні шляхи, включають:

астму – дихальні шляхи постійно запалюються і можуть іноді викликати спазми, які супроводжуються хрипом і задишкою. Крім того, алергія, інфекції або забруднення повітря можуть викликати симптоми астми;

хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – захворювання легень, обумовлене нездатністю нормально видихнути, що викликає ускладнення дихання;

хронічний бронхіт – характеризується хронічним продуктивним кашлем;

емфізема – пошкодження легень, при якому важко видихати повітря;

гострий бронхіт – раптове зараження дихальних шляхів, зазвичай вірусом;

муковісцидоз – генетичний стан, що викликає порушення роботи слизових залоз, накопичення слизу може провокувати повторні інфекції.

Астма

Бронхи розгалужуються на крихітні трубки – бронхіоли, які об'єднують альвеоли в групи, вони і складають більшу частину легеневої тканини.

Захворювання, які впливають на альвеоли (легеневі пухирці):

пневмонія – інфекція альвеол, зазвичай викликана бактеріями;

туберкульоз – повільно прогресуюча пневмонія, яка викликається бактеріями Mycobacterium tuberculosis;

емфізема – виникає в результаті пошкодження тендітних зв'язків між альвеолами. Куріння є найпоширенішою причиною;

набряк легенів – рідина просочується з дрібних кровоносних судин легені в альвеоли і оточуючу їх область;

рак легень – може розвинутися в будь-якій частині органа. Тип, локалізація і поширення хвороби визначає варіанти лікування;

гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС) – раптова травма легенів, викликана важким захворюванням. Як правило, для виживання потрібна штучна вентиляція легень до відновлення функцій органу;

пневмоконіоз – категорія станів, викликаних вдиханням речовин, які пошкоджують легені (вугільна і азбестовий пил).

Туберкульоз легень (флюорографія)

Інтерстицій – це тонка тканина між альвеолами. Крихітні кровоносні судини проходять через інтерстицій, забезпечуючи газообмін між альвеолами і кров'ю.

Захворювання, які впливають на інтерстицій:

інтерстиціальні хвороби легенів (ІХЛ) включають в себе саркоїдоз, ідіопатичний легеневий фіброз і аутоімунні захворювання;

пневмонії та набряки легень також можуть впливати на інтерстицій.

Захворювання, які можуть вражати кровоносні судини легенів:

тромбоемболія легеневої артерії – тромб розривається, потрапляє в серце і перекачується в легені. Згусток перебуваючи в легеневої артерії, часто викликає задишку і низький рівень кисню в крові;

легенева гіпертензія – різні стани можуть призвести до підвищення артеріального тиску в легеневих артеріях. Це може викликати задишку і біль у грудях.

Тромбоемболія легеневої артерії

Плевра являє собою тонкий шар, який оточує легеню і вистилає внутрішню частину грудної стінки. Рідина на поверхні легень запобігає тертю між органом і стінками грудної клітини при вдиханні.

Захворювання, які вражають плевру:

плевральний випіт – рідина накопичується в просторі між легенями і грудною стінкою. Це може спостерігатися при пневмонії або серцевій недостатності;

пневмоторакс – повітря може потрапити в простір між грудною стінкою і легенею, руйнуючи її. Щоб видалити повітря, через стінку грудної клітини зазвичай вставляють трубку;

мезотеліома – рідкісна форма раку, яка утворюється на плеврі, має тенденцію з'являтися через кілька десятиліть після впливу азбесту.

Легені

Стінка грудної клітини також відіграє важливу роль в диханні. М'язи з'єднують ребра, допомагаючи грудині розширюватися. Діафрагма опускається з кожним вдихом, також викликаючи розширення грудей.

Захворювання, які впливають на стінку грудної клітини:

гіповентиляційний синдром, викликаний ожирінням – додаткова вага на грудях і животі ускладнює дихальні руху;

нервово-м'язові порушення – погана функція нервів, які контролюють дихальні м'язи, викликає ускладнення дихання. Бічний аміотрофічний склероз і міастенія є прикладами нервово-м'язової хвороби легень.

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