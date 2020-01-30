Захист від коронавируса: інфекціоніст пояснила, чи допоможуть маски

Медичні маски не захистять здорову людину від ризиків заразитися новим китайським коронавірусом під назвою 2019 nCoV.

Про це попередила в ефірі ObozTV лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна. Вона наголосила, що маски потрібно надягати хворим людям – тим, у кого спостерігаються прояви респіраторних інфекцій. Так вони зможуть убезпечити оточуючих.

"Маски потрібні для того, щоб зменшити контакт хворої людини зі здоровим населенням. Тому маску в першу чергу потрібно надягати на людину, яка відчуває себе погано, у якої клінічні прояви будь-якого респіраторного захворювання. Це може бути кашель, нежить, першіння в горлі, підвищення температури тіла", – пояснила лікар.

За її словами, здорова людина захисної маски не потребує.

Також Менжуліна зазначила, що популярне зараз питання про те, яким боком правильно носити медичні маски, не має істотного значення.

"Як зручно – так і надягайте. Чи білим до обличчя, чи синім до обличчя. Якби це було настільки критично, то на них було би прописано, де внутрішня сторона, а де зовнішня", – заявила інфекціоністка.

"Головне, щоб був міцний механічний бар'єр. Це може бути навіть шматок щільної тканини. Єдина умова – щоб людина не задихнулася через цю тканину, щоб вона могла зробити вдих. Цього достатньо", – уточнила вона.

При цьому медик порадила обирати маски-респіратори.

"Найкраще – маска-респіратор. Тоді всередині циркулює повітря, яке під час виходу з маски проходить через фільтр в респіраторі", – пояснила вона.

"Якщо такої маски поруч немає, то підійде загальна маска, тришарова марлева або із синтетичного матеріалу", – додала Менжуліна.

Маски від коронавірусу не врятують, але можуть стримати його поширення Travelweekly.com / Shutterstock

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За даними на ранок 29 січня, число інфікованих коронавірусом 2019 nCoV перевищило 6100 осіб, більше 130 із них померли.

В осередку епідемії – китайському мегаполісі Ухань, де проживають близько 11 мільйонів осіб – запроваджено суворий карантин.

Попри це, випадки коронавірусу 2019 nCoV, окрім Китаю, вже зафіксовані в 15 країнах світу. Серед них Таїланд, Сінгапур, Малайзія, Японія, Австралія, США і Франція.

В Україні було кілька випадків підозри на "Уханьський" коронавірус, однак вони не підтвердилися.

При цьому спалах вірусу активізував шахраїв, які продають неіснуючу вакцину і "чудодійні" маски.

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