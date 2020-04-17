Набряки легень і алергія навіть у здорових: пульмонолог пояснила, чим небезпечне брудне повітря

Маси забрудненого повітря, які накрили більшу частину України, здатні викликати набряки в легенях і алергічні реакції у здорових людей. А ті, у кого вже є які-небудь хвороби, ризикують отримати серйозні ускладнення.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла пульмонолог Світлана Гук. За її словами, будь-яке забруднення повітря здатне викликати запальні процеси в легенях, але якщо у людини вже є проблеми з дихальними шляхами (той же COVID-19), то небезпека зростає.

"Будь-які зважені частинки в повітрі є забруднювачами для дихальних шляхів, потрапляючи дрібні бронхи, легеневу тканину. Це може викликати загострення хронічних запальних процесів і накопичувальні ефекти. Якщо вже є захворювання легенів, то ця система не має необхідних ресурсів для відновлення і подолання шкідливих факторів" , – заявила вона.

Здорова людина, за її словами, швидше за все перенесе контакт із забрудненим повітрям, особливо, якщо це буде відбуватися недовго і не часто. Проте, навіть в таких випадках можлива поява алергії – навіть якщо раніше її не було.

"Можуть бути алергічні реакції як у людей, які до цього схильні, так і у тих, хто навіть не знає про свою схильність. Можуть бути загострення в силу реакції слизових оболонок. Зокрема, це може бути набряклість і мокротиння", – сказала лікар .

Однак якщо слизова вже має ушкодження, то у людини можливі серйозні загострення хвороб, з якими організму буде набагато складніше впоратися.

Раніше OBOZREVATEL розповідав чому Україну накрило смогом і коли повітря знову стане чистим.

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