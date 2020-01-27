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/ Пульмонологія

Загрожує глобальною епідемією: вчений попередив про небезпеку коронавірусу

2.3т
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Новий китайський коронавірус може зумовити глобальну епідемію, тому готуватися до найгіршого сценарію потрібно вже всім і зараз.

Так, за прогнозом професора кафедри медицини громадської охорони здоров'я в університеті Гонконга Габріеля Леунга, кількість інфікованих уханьским коронавірусом може подвоюватися щошість днів.

Відповідно до моделі його команди, чисельність випадків захворювання на коронавірус в Ухані, включно з інкубаційними пацієнтами (без симптомів), могла досягати 44 000 епізодів станом тільки на 25 січня.

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Кількість інфікованих зростає щодня

Кількість інфікованих зростає щодня

Фокус

"Ця епідемія зростає шаленими темпами й пришвидшується", – сказав професор під час пресконференції, передає CNN.

Він озвучив результати двох сценаріїв: один із карантином населення, як це відбувається в Ухані, а другий – без нього. Причому підсумки в обох ситуаціях практично ідентичні – обмежувальні заходи не можуть істотно змінити поширення недуги у великих містах.

До того ж Леунг попередив, що епіцентри епідемій, що самопідтримуються, можна буде побачити й у інших мегаполісах країни, як-от у Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу і Шеньчжені.

"Це не пророцтво, але такий прогноз змушує нас перейнятися і попередити владу й громадськість", – зазначив учений.

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Зокрема, згідно з побоюванням професора, кількість випадків захворювання може досягати максимуму в період з середини березня до середини квітня у великих містах. І щоб не допустити цього, необхідні "істотні драконівські заходи, що обмежують мобільність населення вже зараз".

Він додав, що людям потрібно бути готовими до того, що спалах призведе до глобальної епідемії. І хай цей прогноз дуже неточний, до найгіршого сценарію потрібно готуватися заздалегідь.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що, за офіційними даними, кількість заражених новим коронавірусом 2019-nCoV досягла 2794 осіб, загинула від нього вже 81 людина.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Місце
Китай
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