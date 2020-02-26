Загроза коронавірусу: в РБНО сказали, хто з українців у групі ризику

Найбільші ризики захворювання коронавірусом має вікова категорія 80+.

Про це повідомили в головному ситуаційному центрі Ради національної безпеки і оборони, де в цілодобовому режимі проводиться моніторинг поширення хвороби.

"За результатами моделювання в зоні найменшого ризику знаходяться особи віком від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%.

Для 40-49-річних – відповідно 0,3%, для 50-59-річних – 1 3%, для 60-69-річних – 3,4%, для 70-79-річних – 7,8%. В зоні найбільшого ризику знаходяться люди похилого віку у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%", – сказано в повідомленні.

Також в зоні ризику знаходяться люди, які мають проблеми з дихальною системою і діабетики.

rnbo.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що Україна готова протистояти коронавірусу COVID-19 на тлі виявлення нових випадків захворювання в європейських країнах.

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