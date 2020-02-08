Хапають прямо на вулицях: з'явилося моторошне відео з епіцентру коронавірусу

У ЗМІ опубліковано моторошне відео з Китаю, де правоохоронці прямо на вулиці затримують і відвозять до лікарні людей, у яких є підозра на коронавірус 2019 nCoV.

Як повідомляє DailyMail, в Ухані поліція затримує людей прямо на вулицях, або у власних будинках. Місцеві ж чиновники проводять перевірки стану здоров'я від дверей до дверей, щоб визначити потенційно заражених, яких необхідно ізолювати.

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Влада вже заявила, що в карантинні зони будуть поміщені 4 типи людей:

з підтвердженими випадками хвороби;

з симптомами хвороби;

ті, хто знаходився у тісному контакті з хворими;

ті, у кого лихоманка.

Всього за офіційною статистикою в Ухані проживають 14 мільйонів осіб. Скільки людей буде ізольовано, поки ніхто не знає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 8 лютого вірус з Китаю вбив вже 724 людини. Кількість інфікованих смертельним вірусом зросла до 34 888 чоловік по всьому світу.

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