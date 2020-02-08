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/ Пульмонологія

Хапають прямо на вулицях: з'явилося моторошне відео з епіцентру коронавірусу

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У ЗМІ опубліковано моторошне відео з Китаю, де правоохоронці прямо на вулиці затримують і відвозять до лікарні людей, у яких є підозра на коронавірус 2019 nCoV.

Як повідомляє DailyMail, в Ухані поліція затримує людей прямо на вулицях, або у власних будинках. Місцеві ж чиновники проводять перевірки стану здоров'я від дверей до дверей, щоб визначити потенційно заражених, яких необхідно ізолювати.

Хапають прямо на вулицях: з'явилося моторошне відео з епіцентру коронавірусу

Скріншот

Влада вже заявила, що в карантинні зони будуть поміщені 4 типи людей:

  • з підтвердженими випадками хвороби;

  • з симптомами хвороби;

  • ті, хто знаходився у тісному контакті з хворими;

  • ті, у кого лихоманка.

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Всього за офіційною статистикою в Ухані проживають 14 мільйонів осіб. Скільки людей буде ізольовано, поки ніхто не знає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 8 лютого вірус з Китаю вбив вже 724 людини. Кількість інфікованих смертельним вірусом зросла до 34 888 чоловік по всьому світу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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