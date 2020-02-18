За жарознижувальне – на карантин: Китай затвердив нові заходи стримування епідемії

Уряд провінції Хубей попередив, що громадян, які купили жарознижувальне і препарати від кашлю, зобов'яжуть пройти додатковий медичний огляд.
Так, медики будуть збирати особисту інформацію про тих, хто купив ліки на території провінції, починаючи з 20 січня, незалежно від того, було вони придбані онлайн або безпосередньо в аптеці, передає CNN.
Як відомо, ці люди будуть підвержені додатковому тестуванню на коронавірус і можуть бути поміщені на карантин при необхідності.
Медики будуть перевіряти всіх, хто купує препарати проти ГРВІ
Дело
Крім того, будуть перевірені пацієнти, у яких з 20 січня під час звернення за медичною допомогою в Хубей були відзначені симптоми ГРВІ.
Розпорядження, яке буде впроваджено негайно, також вимагає від аптек надавати дані про тих, хто купує ліки від лихоманки на щоденній основі.
Раніше стало відомо, що в деяких містах Китаю уряд заборонив аптекам продавати препарати від кашлю та жарознижуючі, пояснюючи це тим, що пацієнти з подібними симптомами будуть змушені звертатися за медичною допомогою, а не займатися самолікуванням.
Нагадаємо, що Ухань, місто в провінції Хубей, є епіцентром спалаху коронавіруса.
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