За якої температури гине коронавірус: актуальні доводи

Новий китайський коронавірус найкраще передається за температури в межах 5-8,7°С. Водночас у разі підвищення температури його активність різко падає.

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Зокрема, за 38°С і вологості 95% COVID-19 повністю втрачає свою активність. До такого висновку, провівши дослідження, дійшли китайські вчені, передає "kp.ru".

У той же час за температури 22°С і вологості 40-50% вірус здатний зберігатися на поверхнях до 5 днів. І варто зазначити, що саме такі умови зазвичай переважають у наших помешканнях.

У разі підвищення температури активність коронавірусу різко падає

Крім цього, вчені ще раз підкреслили, що неможливо позбутися коронавірусу в лазні. Адже, незалежно від температури в ній, в організмі здорової людини вона залишається незмінною – 36,5-37°С.

"Якщо ви вже підхопили інфекцію, лазня не допоможе. Але якщо ви здорові – сходити варто. Підвищите імунітет", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що, як і будь-які віруси, які викликають ГРВІ, коронавірус гине в організмі за температури вище 37°С. Тому лікарі не радять збивати її, якщо вона тримається в межах 38-38,5°С – так організм бореться з вірусом.

Що ж щодо збереження COVID-19 на поверхнях – кращим способом захисту буде періодичне протирання їх спиртовмісними антисептиками. Важливо і частіше провітрювати приміщення.

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Вчені прийшли до висновку, що коронавірус найдовше "живе" на пластку та нержавійці. Зокрема, на поверхнях із цих матеріалів він здатний залишатися активним протягом двох-трьох днів після зараження.

Лікар-реаніматолог пояснив, чому спека, зокрема й найгарячіша сауна, не зможе вилікувати від коронавірусу COVID-19.

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