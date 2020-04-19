За одну хвилину по видиху! В Ізраїлі випробовують унікальний прилад для діагностики COVID-19

В Ізраїлі створили прилад, який здатний виявити коронавірус за одну хвилину по повітрю, яке видихає інфікований.

Як передають vesty.co.il, клінічні випробування вже дозволені і пройдуть в лікарні "Меїр" в Кфар-Сабі. Технологія розроблена ізраїльськими компаніями Nextgen Biomed і Scentech Medical.

Творець приладу застосовує метод виявлення летких органічних сполук в повітрі. Обстеження схоже на те, як зазвичай визначають водіїв на сп'яніння.

Випробування проводитимуться на хворих на коронавірус різного ступеня тяжкості.

Новий прилад дозволить виявляти хворих на етапі безсимптомного перебігу хвороби, що дасть можливість ізолювати їх і запобігти поширенню інфекції.

vesty.co.il

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Індії заявили, що розробили дешевий набір для тестування COVID-19, який, займає всього 10 хвилин для виявлення інфекції.