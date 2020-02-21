У Росії з поїзда Київ – Москва зняли громадянку Китаю з підозрою на коронавірус COVID-19.

Як повідомляє ТАСС, її відразу госпіталізували в інфекційну лікарню. Зазначається, що жінка 1978 року народження була виявлена фахівцями на станції Суземка у Брянській області.

За допомогою тепловізора у неї була зафіксована температура тіла 38 градусів. В інфекційній лікарні Брянська для іноземки виділено окремий ізолятор.

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Крім того, вагон, у якому вона їхала, був відчеплений і переміщений на тупикову гілку, її попутники (у вагоні було 24 особи – 22 пасажири і два провідники) перебуватимуть на карантині.

Їх відвезли до Брянської міської лікарні №4 для обсервації і подальшого обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 20 лютого, добовий показник тих, хто вилікувався від коронавірусу в материковому Китаї, вперше за тиждень перевищив 2 тисячі.

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