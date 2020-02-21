Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

З поїзда Київ – Москва зняли жінку із симптомами коронавірусу: на карантині весь вагон

18.4т
Читати матеріал російською

У Росії з поїзда Київ – Москва зняли громадянку Китаю з підозрою на коронавірус COVID-19.

Як повідомляє ТАСС, її відразу госпіталізували в інфекційну лікарню. Зазначається, що жінка 1978 року народження була виявлена фахівцями на станції Суземка у Брянській області.

За допомогою тепловізора у неї була зафіксована температура тіла 38 градусів. В інфекційній лікарні Брянська для іноземки виділено окремий ізолятор.

Новини
"Вірус ненависті небезпечніший за коронавірусу!" Глава УГКЦ присоромив українців за "бунт" на Полтавщині

У поїзді "Київ-Москва" запідозрили коронавірус

У поїзді "Київ-Москва" запідозрили коронавірус

ТСН

Крім того, вагон, у якому вона їхала, був відчеплений і переміщений на тупикову гілку, її попутники (у вагоні було 24 особи – 22 пасажири і два провідники) перебуватимуть на карантині.

Їх відвезли до Брянської міської лікарні №4 для обсервації і подальшого обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 20 лютого, добовий показник тих, хто вилікувався від коронавірусу в материковому Китаї, вперше за тиждень перевищив 2 тисячі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
32
6
Смішно
8
Цікаво
19
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ttt ta
ttt ta
Нет слова "обсервация" в русском языке, товарищи х.охлы. Штаны не обсервируйте
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Обоз за идиотов читателей держит? Уже год как Украина запретила ж/д сообщение с РФ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Песда теперь поезду. Дикари в Укросвинарне его спалят вместе с пассажирами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини