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/ Пульмонологія

З космосу? Вчений зробив несподіване припущення про коронавірус

1.3т
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Коронавірус COVID-19, спалах якого вперше зафіксували в кінці 2019 року в китайському місті Ухань, міг бути занесений на цю територію метеоритом, який впав із космосу.

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Такою заявою відзначився завідувач відділом Інституту медико-біологічних проблем РАН В'ячеслав Ільїн, посилаючись на слова іноземного колеги в цій області. Про це повідомляють РИА Новости.

"Відомий екзобіолог Чандра Вікрамасінґх із Кардіфського університету в Уельсі днями висловив цікаву думку, що коронавірус міг потрапити на Землю з метеорита, що вибухнув над Китаєм торік у жовтні", – сказав він.

Коронавірус міг бути "занесений" в Ухань метеоритом із космосу

Коронавірус міг бути "занесений" в Ухань метеоритом із космосу

За словами Вікрамасінґха, метеорит нібито цілком міг містити в собі небезпечний вірус. Водночас російський вчений Ільїн вважає цю версію цілком імовірною.

"Так, це може бути правдою", – переконаний він.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що версія з нібито створенням коронавірусу у США та завезенням його в Китай американськими військовими не має підтверджень.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Теги
вірус космос
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